Скачать
Четверг, 31.10.2019
Зеленский встретился со Столтенбергом: о чем говорили политики
Зеленский встретился со Столтенбергом: о чем говорили политики
Арктический воздух охватит всю Украину: в каких регионах выпадет снег
Арктический воздух охватит всю Украину: в каких регионах выпадет снег
Динамо - Шахтер: обзор матча Кубка Украины (Видео)
Динамо - Шахтер: обзор матча Кубка Украины (Видео)
Приметы и обряды на 31 октября – Луков день
Приметы и обряды на 31 октября – Луков день

"21 мост": опубликован финальный трейлер боевика с Чедвиком Боузманом (Видео)

"21 мост": опубликован финальный трейлер боевика с Чедвиком Боузманом (Видео)
10:06 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости культуры:Компания STX Entertainment опубликовала постер и финальный трейлер криминального боевика "21 мост".

Уже в Сети появился финальный трейлер криминального триллера "21 мост" с Чедвиком Боузманом ("Черная пантера") в главной роли.

В фильме также снимались Тейлор Китч ("Настоящий детектив"), Сиена Миллер ("Снайпер"), Дж. К. Симмонс ("Лига справедливости").

Известно, что режиссером картины выступил Брайан Кирк ("Игра престолов"), а продюсерами - Джо и Энтони Руссо ("Мстители: Война бесконечности"). 

В украинский прокат криминальный триллер выйдет уже 28 ноября этого года. 

Вышел украинский трейлер фильма "Джентльмены" (Видео)

По сюжету, в фильме будет идти речь об опальном детективе (Чедвик Боузман), который стал участником масштабной операции по охоте на убийц двух полицейских.

Когда ситуация обостряется, власть решает принять чрезвычайные меры, чтобы не дать убийцам уйти с Манхэттена: впервые в истории закрыть для движения все мосты острова. Теперь, когда Манхэттен заблокирован на въезд и выезд, герою придется самостоятельно выяснить, кто есть кто в этом городе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Кино, Боевик, Трейлер, Чедвик Боузман, 21 мост, Криминальный боевик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вкусные грибы: почему шампиньоны стоить чаще употреблять в пищу
02 Гороскоп на завтра, 31 октября 2019: все знаки Зодиака
03 Народные рецепты против боли в коленях
04 Пятов просто смотрел: Сидорчук забил невероятный гол Шахтеру (Видео)
05 Медики назвали самый полезный овощ для укрепления костей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе за сутки 19 вражеских обстрелов
На Донбассе за сутки 19 вражеских обстрелов
Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в саммит G7
Конгресс США принял важную резолюцию по России
Курс валют на 31 октября: доллар и евро упали в цене
Курс валют на 31 октября: доллар и евро упали в цене
Чародейная Велесова Ночь - с 31 октября на 1 ноября: традиции, приметы и обряды
Чародейная Велесова Ночь - с 31 октября на 1 ноября: традиции, приметы и обряды
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь