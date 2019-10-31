"21 мост": опубликован финальный трейлер боевика с Чедвиком Боузманом (Видео)

Новости культуры:Компания STX Entertainment опубликовала постер и финальный трейлер криминального боевика "21 мост".

Уже в Сети появился финальный трейлер криминального триллера "21 мост" с Чедвиком Боузманом ("Черная пантера") в главной роли.

В фильме также снимались Тейлор Китч ("Настоящий детектив"), Сиена Миллер ("Снайпер"), Дж. К. Симмонс ("Лига справедливости").

Известно, что режиссером картины выступил Брайан Кирк ("Игра престолов"), а продюсерами - Джо и Энтони Руссо ("Мстители: Война бесконечности").

В украинский прокат криминальный триллер выйдет уже 28 ноября этого года.

По сюжету, в фильме будет идти речь об опальном детективе (Чедвик Боузман), который стал участником масштабной операции по охоте на убийц двух полицейских.

Когда ситуация обостряется, власть решает принять чрезвычайные меры, чтобы не дать убийцам уйти с Манхэттена: впервые в истории закрыть для движения все мосты острова. Теперь, когда Манхэттен заблокирован на въезд и выезд, герою придется самостоятельно выяснить, кто есть кто в этом городе.