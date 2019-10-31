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Четверг, 31.10.2019
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В Сети появился тизер фильма "Код 8" (Видео)

В Сети появился тизер фильма "Код 8" (Видео)
14:31 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Скриншот

Новости культуры:Мировая премьера фильма запланирована на 13 декабря 2019 года.

Не все супергерои носят латексные костюмы и купаются во внимании обожающих их горожан. Двоюродные братья Стивен и Робби Амелл, которые знают толк в сверхспособностях благодаря съемкам в сериалах "Стрелок" и "Флэш", готовы представить свой новый проект. Кстати, они не только выступили продюсерами фильма, но и помогали собирать средства на его финансирование с помощью краудфандинговой платформы Indiegogo.

"Код 8" покажет мир, в котором четыре процента населения рождаются с разными сверхъестественными способностями, но вместо того, чтобы получать за них почести и становиться супергероями, они сталкиваются с дискриминацией и живут в бедности, хватаясь за любую работу, лишь бы прокормить себя и семью. Правда, не все Особые готовы зарабатывать честным путем, а потому кое-кто из них переходит на темную сторону, используя свои силы в преступных целях.

В центре сюжета фильма окажется Коннор Рид (Робби Амелл), молодой человек с ограниченными возможностями, который пытается оплатить лечение своей больной матери (Кари Матчетт). 

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К несчастью, всех его усилий оказывается недостаточно, а потому он оказывается вовлеченным в прибыльный преступный мир, а его проводником становится Гаррет в исполнении Стивена Амелла. Вместе они работают на повелевающего всем Линкольн-Сити наркобарона Маркуса Сатклиффа (Грег Брайк) и совершают от его имени серию преступлений.

"Код 8" — это одноименный сиквел картины 2016 года. Впервые он был продемонстрирован на кинофестивале в Калифорнии в начале октября,.

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Фильмы, Кино, Трейлер, Смотреть, Код 8.
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