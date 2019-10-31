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Юэн МакГрегор сыграет главную роль в сиквеле хоррора "Сияние" (Видео)

Юэн МакГрегор сыграет главную роль в сиквеле хоррора "Сияние" (Видео)
15:11 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости культуры:Отношения с ужастиками у актера не заладились еще со школьных времен.

Уже совсем скоро в прокат выходит фильм ужасов Майка Флэнегана "Доктор Сон", в котором Юэн МакГрегор исполнил главную роль. Эта картина станет сиквелом классического хоррора Стэнли Кубрика "Сияние". Несмотря на статус главной звезды нового фильма, МакГрегор признался, что в юности он совершенно не спешил смотреть кубриковскую экранизацию знаменитого романа Стивена Кинга.

По словам шотландского актера, фильмы ужасов всегда слишком его пугали.

"Мне потребовались годы, чтобы таки посмотреть "Сияние". Все кругом говорили, что это невероятно страшный фильм. Ранее, когда мне было 13 или 14, я посмотрел "Хэллоуин" Джона Карпентера. В составе своей музыкальной группы я отправился в Голландию. Мы играли на улицах города Хертогенбос. Однажды вечером люди, которые приютили нас тогда, в небольшом кинозале показали "Хэллоуин" группе детей! Я понятия не имел, зачем они это сделали! Чертовы садисты! А когда мы уходили, механик, ставивший фильм, повесил на входную дверь полотенце. Оно оказалось мокрым. Когда мы выходили, нам довелось соприкоснуться с этим полотенцем. Это просто сводило с ума. Именно тогда я понял, что фильмы ужасов не для меня", - рассказал МакГрегор.

 
 
 
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В фильме "Доктор Сон" Юэн МакГрегор играет повзрослевшего Дэнни Торранса, того самого маленького мальчика из "Сияния", который обладает сверхъестественными способностями. Ключевые роли в сиквеле также исполнили Ребекка Фергюсон, Джейкоб Тремблей, Кайли Карран и Карел Стрейкен.

В украинский прокат выходит фильм "Терминатор: Фатум"

В Украине "Доктор Сон" выйдет на экраны 7 ноября.

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