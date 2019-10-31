Продюсеры "Сверхъестественного" не собираются снимать спин-офф

Новости культуры:На телевидении больше не будет вестись "охота на нечисть".

После 15 лет существования на кабельном TV сериал "Сверхъестественное" подходит к концу. История братьев Винчестер началась в 2005 году и за это время успела пережить взлеты и падения. Несмотря на то, что шоу уходит в закате своей популярности, многие, в том числе и сами актеры, задаются вопросом, увидим ли мы продолжение культовой франшизы.

Роберт Сингер, исполнительный продюсер сериала, считает это маловероятным: "Мы действительно не думали о том, снимем ли мы в будущем фильм, перезапуск или что-то в этом роде. Мы хотели написать лучшее окончание, какое только могли, чтобы все были довольны. И мы так и сделали".

К 15 сезону братья узнали, что главным кукловодом в их истории все это время был Бог, он же Чак Ширли. Герои будут пытаться освободиться от его влияния, и в этом им поможет сводный брат Адам, а также старые друзья: пророк Кевин, жнец Билли, охотница Эйлин и многие другие персонажи, ранее покинувшие сериал.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@cw_supernatural) 25 Окт 2019 в 4:00 PDT

Кстати, главные звезды шоу по-разному встречают его завершение. Дженсен Эклз, исполнитель роли Дина Винчестера, выпускает свой дебютный музыкальный альбом под названием "Radio Company Vol. 1". А вот его коллега Джаред Падалеки, который сыграл Сэма Винчестера, на днях был задержан за пьяную драку в баре.

Напомним, премьера заключительной главы "супернатурального" шоу состоялась 10 октября. Всего в сезоне ожидается 20 эпизодов, последний из которых выйдет на CW ориентировочно в мае 2020 года.