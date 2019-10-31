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Продюсеры "Сверхъестественного" не собираются снимать спин-офф

Продюсеры "Сверхъестественного" не собираются снимать спин-офф
21:57 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости культуры:На телевидении больше не будет вестись "охота на нечисть".

После 15 лет существования на кабельном TV сериал "Сверхъестественное" подходит к концу. История братьев Винчестер началась в 2005 году и за это время успела пережить взлеты и падения. Несмотря на то, что шоу уходит в закате своей популярности, многие, в том числе и сами актеры, задаются вопросом, увидим ли мы продолжение культовой франшизы.

Роберт Сингер, исполнительный продюсер сериала, считает это маловероятным: "Мы действительно не думали о том, снимем ли мы в будущем фильм, перезапуск или что-то в этом роде. Мы хотели написать лучшее окончание, какое только могли, чтобы все были довольны. И мы так и сделали". 

К 15 сезону братья узнали, что главным кукловодом в их истории все это время был Бог, он же Чак Ширли. Герои будут пытаться освободиться от его влияния, и в этом им поможет сводный брат Адам, а также старые друзья: пророк Кевин, жнец Билли, охотница Эйлин и многие другие персонажи, ранее покинувшие сериал.

 
 
 
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Кстати, главные звезды шоу по-разному встречают его завершение. Дженсен Эклз, исполнитель роли Дина Винчестера, выпускает свой дебютный музыкальный альбом под названием "Radio Company Vol. 1". А вот его коллега Джаред Падалеки, который сыграл Сэма Винчестера, на днях был задержан за пьяную драку в баре.

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Напомним, премьера заключительной главы "супернатурального" шоу состоялась 10 октября. Всего в сезоне ожидается 20 эпизодов, последний из которых выйдет на CW ориентировочно в мае 2020 года.

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Фанаты, Кино, Сериал, Видео, Фото, Сверхъестественное.
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