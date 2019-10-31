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Netflix тестирует функцию ускоренного просмотра сериалов и кино

Netflix тестирует функцию ускоренного просмотра сериалов и кино
12:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото:pixabay

Новости технологии:Однако далеко не каждому повезет использовать эту возможность, ведь сейчас управление скоростью просмотра доступно только в тестовом режиме участникам эксперимента от Netflix.

Американский стриминговий сервис Netflix позволит пользователям смартфонов на Android ускорять или замедлять просмотр. Сейчас функция работает только в тестовом режиме. Такое нововведение уже успело возмутить режиссеров.

Новая техническая опция позволяет воспроизводить любимые сериалы с диапазоном скорости от 50% и до 150% запланированного темпа. Это неоценимое преимущество для тех, кто хочет употребить максимум информации за кратчайший промежуток времени. 

Такая функция не является революционной, ведь слушатели аудиокниг годами пользуются преимуществом ускорения или замедления записи. Но судьба движения изображения на видео пока остается загадкой.

В Netflix вынуждены оправдываться, ведь этот параметр уже успел вызвать негодование среди создателей современной киноиндустрии.

Мы всегда экспериментируем с новыми способами, которые могут помочь эффективно использовать Netflix. Этот тест позволяет изменять скорость, с которой люди просматривают видео на своих мобильных телефонах. Как и любой тест, он может не стать постоянной функцией в Netflix, – сообщил представитель сервиса. 

Режиссеры заявили, что такая опция нарушает авторские права. Якобы Netflix посягает на то, чтобы самостоятельно изменять видеоконтент. Одним из первых свое недовольство выразил американский сценарист "Немножко беременной" Джадд Апатоу. В заметке в твиттере он написал, что просит сэкономить его время, чтобы не обзванивать каждого режиссера на Земле.

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Не нужно тратить наше время. Мы предоставляем вам классный контент. Оставьте его в том виде, в котором он задумывался, – попросил Джадд Апатоу. 

К нему присоединились несколько создателей мировых шедевров. Режиссер Питер Рэмзи иронически спросил, бывает ли, что пользователи не хотят есть и заниматься сексом в 1,5 раза быстрее. Сценарист "Рататуй" Брэд Берд также против изменения контента, назвав новшество фантастически ужасной идеей и ударом и по так умирающему кинопросмотру.

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Кино, Технологии, Сериалы, Netflix, Техно, Просмотр сериалов и кино.
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