Netflix тестирует функцию ускоренного просмотра сериалов и кино

Американский стриминговий сервис Netflix позволит пользователям смартфонов на Android ускорять или замедлять просмотр. Сейчас функция работает только в тестовом режиме. Такое нововведение уже успело возмутить режиссеров.

Новая техническая опция позволяет воспроизводить любимые сериалы с диапазоном скорости от 50% и до 150% запланированного темпа. Это неоценимое преимущество для тех, кто хочет употребить максимум информации за кратчайший промежуток времени.

Такая функция не является революционной, ведь слушатели аудиокниг годами пользуются преимуществом ускорения или замедления записи. Но судьба движения изображения на видео пока остается загадкой.

В Netflix вынуждены оправдываться, ведь этот параметр уже успел вызвать негодование среди создателей современной киноиндустрии.

Мы всегда экспериментируем с новыми способами, которые могут помочь эффективно использовать Netflix. Этот тест позволяет изменять скорость, с которой люди просматривают видео на своих мобильных телефонах. Как и любой тест, он может не стать постоянной функцией в Netflix, – сообщил представитель сервиса.

No @Netflix no. Don’t make me have to call every director and show creator on Earth to fight you on this. Save me the time. I will win but it will take a ton of time. Don’t fuck with our timing. We give you nice things. Leave them as they were intended to be seen. https://t.co/xkprLM44oC

— Judd Apatow (@JuddApatow) October 28, 2019