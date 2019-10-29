YouTube Music: в приложение добавили новую функцию

Новости технологии:Google выпустила новую Android-версию своего потокового сервиса YouTube Music.

Музыкальная ситуация Google расстраивает многих людей. По сути, компания имеет две отдельные платформы: Google Play Music и YouTube Music. Первый уже давно и имеет много постоянных пользователей. Последний является новым и все еще отстает в особенностях.

Одной из функций, которая наконец была добавлена в YouTube Music, является виджет домашнего экрана.

YouTube Music версии 3.39 содержит удобный виджет, который можно разместить на главном экране вашего смартфона. Это довольно стандартный виджет: прямоугольник 4 × 1, который отображает обложку альбома и информацию о песне, а также кнопки "like", "предыдущий", "воспроизведение / пауза", "следующий" и "unlike". Виджет меняет цвет в соответствии с обложкой альбома и не может быть изменен (хотя некоторые сторонние приложения могут принудительно изменить его).

Для некоторых людей такая функция, как виджет, может показаться незначительной, но это одна из причин, по которой некоторые не хотят переходить на YouTube Music. Google Play Music, хотя и не идеальная, но гораздо более функциональная.

YouTube Music все еще дорабатывается, и такие мелочи, как поддержка виджетов, в значительной степени улучшают общее впечатление. Новую версию уже можно скачать на сервисе Google Play.