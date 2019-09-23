YouTube Music создал новый плейлист по интересам "Discover Mix"

Новости технологии:YouTube Music не столь популярен как Spotify, однако их инженеры явно не уступают конкурентам.

В сервисе от Google совсем недавно появился "Discover Mix" - умный плейлист, который составляется на основе истории прослушиваний пользователя.

Что это такое?

Плейлист вмещает 49 треков и имеет неоновый логотип в стиле ретро, похожий на "New Release Mix", который в свою очередь сильно напоминает "Release Radar" от Spotify. Как гласит описание плейлиста от YT, музыка "подобрана специально для вас" на основе предпочтений и обновляется каждую среду.

Хороши ли подборки?

Один из пользователей Reddit сказал, что практически все треки были для него новыми, а 32 из 49 он добавил к себе в библиотеку. Некоторые люди сообщают, что от Spotify такого успеха добиться сложно, и из всего многообразия добавляют обычно лишь пару песен. Осталось дождаться фидбека от других пользователей. В СНГ такая функция пока недоступна, однако, скорее всего, это недоразумение скоро будет исправлено.