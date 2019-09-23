Скачать
Понедельник, 23.09.2019
Делегация Украины в заявлении отказалась посещать сессию ПАСЕ
Делегация Украины в заявлении отказалась посещать сессию ПАСЕ
Трамп в США рассказал о разговоре с Зеленским: о чем шла речь
Трамп в США рассказал о разговоре с Зеленским: о чем шла речь
Названы лучшие игрок и тренер 8-го тура УПЛ
Названы лучшие игрок и тренер 8-го тура УПЛ
Итальянская актриса освежила свой образ короткой стрижкой (Фото)
Итальянская актриса освежила свой образ короткой стрижкой (Фото)

YouTube Music создал новый плейлист по интересам "Discover Mix"

YouTube Music создал новый плейлист по интересам "Discover Mix"
20:00 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:YouTube Music не столь популярен как Spotify, однако их инженеры явно не уступают конкурентам.

В сервисе от Google совсем недавно появился "Discover Mix" - умный плейлист, который составляется на основе истории прослушиваний пользователя.

Что это такое?

Плейлист вмещает 49 треков и имеет неоновый логотип в стиле ретро, похожий на "New Release Mix", который в свою очередь сильно напоминает "Release Radar" от Spotify. Как гласит описание плейлиста от YT, музыка "подобрана специально для вас" на основе предпочтений и обновляется каждую среду.

Поступил в продажу ретро-геймпад для Super Nintendo

Хороши ли подборки?

Один из пользователей Reddit сказал, что практически все треки были для него новыми, а 32 из 49 он добавил к себе в библиотеку. Некоторые люди сообщают, что от Spotify такого успеха добиться сложно, и из всего многообразия добавляют обычно лишь пару песен. Осталось дождаться фидбека от других пользователей. В СНГ такая функция пока недоступна, однако, скорее всего, это недоразумение скоро будет исправлено.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

YouTube, Spotify, Плейлист, YouTube Music, YT Music.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Синоптики советуют готовиться к заморозкам
02 Пенсионерам повысят пенсии на 12-13%: подробности и сроки
03 Операторам запретят снимать деньги со счетов абонентов без предупреждения
04 Xiaomi Mi Mix Alpha: тизер нового смартфона (Фото)
05 Порошенко: Я не боюсь никого и ничего
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гончарук назвал реальным рост ВВП Украины на 5%
Гончарук назвал реальным рост ВВП Украины на 5%
Урожай овощей и фруктов под угрозой из-за заморозков - синоптики
Урожай овощей и фруктов под угрозой из-за заморозков
Промпроизводство Украины ускоренно снижается: статистика
Промпроизводство Украины ускоренно снижается: статистика
Nissan Venucia T90 готов выйти на рынок
Nissan Venucia T90 готов выйти на рынок
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь