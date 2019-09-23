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Поступил в продажу ретро-геймпад для Super Nintendo

Поступил в продажу ретро-геймпад для Super Nintendo
07:00 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Твиттер

Новости технологии:Ретро-геймпада от Nintendo в стиле SNES в продаже за 30$.

Японская компания Nintendo начала продажи ретро-геймпада в стиле 16-битной консоли Super Nintendo (SNES). Консоль подходит для актуальной игровой платформы Switch.

Как свидетельствует сайт Nintendo, стоимость геймпада – 30 долларов (750 гривен).

Кстати, производитель установил ограничение - компания будет продавать не более четырех контроллеров в "одни руки".

Сейчас заказать консоль могут только подписчики сервиса Nintendo Switch Online (его подписка стоит 4 доллара в месяц или 20 долларов в год).

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Ранее Nintendo представила дешевую версию консоли Switch Lite за 199 долларов. Она перестала быть гибридной и перешла в категорию портативных, ведь исчезла возможность подключения к телевизору.

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Nintendo, SNES, Switch, Switch Online.
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