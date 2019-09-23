Поступил в продажу ретро-геймпад для Super Nintendo

Новости технологии:Ретро-геймпада от Nintendo в стиле SNES в продаже за 30$.

Японская компания Nintendo начала продажи ретро-геймпада в стиле 16-битной консоли Super Nintendo (SNES). Консоль подходит для актуальной игровой платформы Switch.

Как свидетельствует сайт Nintendo, стоимость геймпада – 30 долларов (750 гривен).

Кстати, производитель установил ограничение - компания будет продавать не более четырех контроллеров в "одни руки".

Сейчас заказать консоль могут только подписчики сервиса Nintendo Switch Online (его подписка стоит 4 доллара в месяц или 20 долларов в год).

The wireless #SNES Controller for Super Nintendo Entertainment System - Nintendo Switch Online is available now to purchase for paid #NintendoSwitchOnline members!https://t.co/cStZY7tbAw pic.twitter.com/1umCV6z7Hk — Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 16, 2019

Ранее Nintendo представила дешевую версию консоли Switch Lite за 199 долларов. Она перестала быть гибридной и перешла в категорию портативных, ведь исчезла возможность подключения к телевизору.