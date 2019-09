Поступил в продажу ретро-геймпад для Super Nintendo

Японская компания Nintendo начала продажи ретро-геймпада в стиле 16-битной консоли Super Nintendo (SNES). Консоль подходит для актуальной игровой платформы Switch.

Кстати, производитель установил ограничение - компания будет продавать не более четырех контроллеров в "одни руки".

Сейчас заказать консоль могут только подписчики сервиса Nintendo Switch Online (его подписка стоит 4 доллара в месяц или 20 долларов в год).

The wireless #SNES Controller for Super Nintendo Entertainment System - Nintendo Switch Online is available now to purchase for paid #NintendoSwitchOnline members!https://t.co/cStZY7tbAw pic.twitter.com/1umCV6z7Hk

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 16, 2019