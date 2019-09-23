Флагманы Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro от $560

Новости технологии:В преддверии старта продаж Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro пора разобраться с ценами в разных странах.

Презентация новых флагманов Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro прошла, и в преддверии старта продаж пора разобраться с ценами. Как оказалось, самыми дешевыми флагманы будут у себя на родине - в Китае.

В Поднебесной и ценники приятнее, чем в Европе, да и конфигураций памяти больше. Например, есть базовый Mate 30 с 8/64 ГБ памяти за $560. В Европе отсчет начинается с 8/64 ГБ памяти за €800, в Китае же такую версию оценили всего в $605.

Старший Mate 30 Pro с 8/256 ГБ в Китае можно купить за $845, в Европе же его оценили в €1100. Также для китайских пользователей будет доступна версия с 8/128 ГБ памяти за $775.

Всего китайское ведомство TENAA сертифицировало четыре версии Mate 30 и Mate 30 Pro: 6/128 ГБ, 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/512 ГБ.

Связана такая большая разница с особенностями налогового законодательства, логистикой и, конечно же, отсутствием предустановленных сервисов Google. Huawei понимает, что в Европе новинки вряд ли будут пользоваться спросом, поэтому рассчитывает полностью на китайский рынок.