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"Пенниуорт": сериал о дворецком Бэтмена продлили еще на сезон

"Пенниуорт": сериал о дворецком Бэтмена продлили еще на сезон
18:19 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Новости культуры:Сериал основан на персонажах, созданных для DC Бобом Кейном с Биллом Фингером.

Сериал о ранних подвигах британского дворецкого Бэтмена "Пенниуорт", первый сезон которого стартовал этим летом, продлен на второй сезон.

Съемки начнутся в январе следующего года Англии. Сериал будет состоять из 10 эпизодов.

Главную роль - роль дворецкого играет Джек Бэннон, а роль молодого миллиардера и отца будущего Бэтмена Томаса Уэйна играет Бен Олдридж.

Персонаж комиксов DC Альфред Пенниуорт известен как седой слуга, который посещает как величественную усадьбу Уэйнов, так и секретную штаб-квартиру Бэтмена, которая скрыта под домом предков Брюса Уэйна / Бэтмена. Но действия сериала разворачиваются в 60-х годах прошлого века в Лондоне, когда 20-летний Пенниуорт только что вернулся из опасной и выдающейся военной службы в британской SAS, и знакомится с миллионером Томасом.

Президент Epix Майкл Райт говорит, что сериал "Пенниуорт" (Pennyworth) добился огромного успеха и поэтому было решено запустить еще один сезон.

"Пенниуорт стал для нас большим хитом, и его приняли как критики, так и фанаты", - говорит Райт. - "Это один из самых результативных оригинальных сериалов за всю историю Epix".

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Также Майкл отметил, что Бруно Хеллер, исполнительный продюсер сериала, Дэнни Кэннон, режиссер сериала, и WBTV представили потрясающий сериал, который обязательно нужно посмотреть. "Мы не можем дождаться, чтобы поработать с этим феноменальным актерским составом и творческой командой в новом захватывающем сезоне" - сообщил Райт.

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Кино, Сериал, Бэтмен, 2 сезон, Pennyworth, Пенииуорт.
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