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HBO Max: дата запуска, что будут показывать и сколько будет стоить

HBO Max: дата запуска, что будут показывать и сколько будет стоить
18:27 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Сервис HBO огласил дату запуска своего онлайн-кинотеатра.

Уже в ноябре этого года состоится открытие двух новых стриминговых сервисов - Disney+ и Apple TV+, а сейчас стали известны подробности запуска еще одного конкурента Netflix и Amazon - онлайн-кинотеатра HBO Max.

Как сообщает Variety, компания WarnerMedia вместе с AT&T запустят платформу HBO Max в США в мае 2020 года. В 2021 году сервис должны запустить в Латинской Америке и Европе.

Подписка в США будет стоит 14,99 доллара в месяц. Для сравнения, подписка на Netflix сейчас стоит от 9 долл. в месяц, после запуска на Disney+ она будет составлять 6,99 долл., а на Apple TV+ - 4,99 долл. в месяц.

Отмечается, что на запуске HBO Max будет иметь около 10 тысяч часов контента, библиотеку из 1800 фильмов. В 2020 году появится 31 оригинальный сериал, а в 2021 — 50.

В частности, среди проектов будут доступны сериалы "Друзья", "Секс и город", "Теория большого взрыва", "Доктор Кто", "Игра престолов", "Эйфория", "Чернобыль". Кроме того, на платформе выйдут сериалы по мотивам комиксов DC "Зеленый фонарь" и "Странные приключения", шоу "Воспитанный волками" от Ридли Скотта, перезапуск "Сплетницы", а также приквел "Игры престолов" под названием "Дом Дракона", который уже запущен в работу.

HBO Max возвращает культовый мультсериал Adventure Time

Также на HBO Max появятся как предыдущие, так и новые сезоны мультсериалов "Южный парк" и "Рик и Морти", перезапуск анимационного сериала "Гетто".

Что касается полнометражных лент, в перечень вошли "Властелин колец", "Матрица", фильмы по комиксам DC, включая "Джокера" и многие другие.

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Кино, HBO, Онлайн-кинотеатр, HBO Max.
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