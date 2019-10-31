Опубликован первый трейлер фильма "Ведьмак" и рассекречена дата премьеры (Видео)

Новости культуры:Долгожданный трейлер будущей взрывной премьеры "Ведьмак" появился в сети 31 октября, как и обещали создатели многоэпизодной ленты.

Из неожиданного – Netflix порадовал своих фанатов не только новым роликом, но и точной датой премьеры сериала "Ведьмак".

О съемках сериала "Ведьмак" (The Witcher) по мотивам популярной компьютерной игры стало известно в декабре 2018 года. Уже тогда его назвали одной из самых ожидаемых премьер 2019 года. О правдивости этого факта ярко может свидетельствовать официальный трейлер, который появился на ютуб-канале Netflix сегодня, 31 октября, и меньше, чем за час, собрал почти 500 тысяч просмотров.

В двухминутном ролике можно увидеть безупречные спецэффекты, эффектные бои, а также неожиданные сцены с самим Ведьмаком, которого сыграл английский актер Генри Кавилл. Стоит добавить, что ранее на сайте издания Variety появилась информация, что за съемки в каждом эпизоде ленты звезда британского кино получит по 400 тысяч долларов.

Однако самое интересное и неожиданное, что фанаты узнали из нового официального трейлера – дата выхода первого эпизода "Ведьмака". Она состоится в стриминговом сервисе Netflix 20 декабря.

Что известно о сериале "Ведьмак"?

"Ведьмак" – это экранизованный сериал, снятый по мотивам серии книг польского писателя Анджея Сапковского, а также культовой одноименной игры The Witcher.

В компьютерной игре события происходят в средневековом фэнтезийном мире. В ней рассказывается об одном из колдунов того времени – Геральте, который, собственно, стал главным героем будущего сериала. Весь сюжет многоэпизодной ленты будет разворачиваться вокруг его истории.

Режиссером сериала "Ведьмак" стал Томек Багиньски, шоураннер проекта – Лорен Шмидт, а исполнительными продюсерами – Шон Дэниэл, Джейсон Браун и Ярек Савко.

Над постановками боев работал знаменитый словацкий каскадер Владимир Фурдик, ранее выполнявшего сложные трюки в сериале "Игра престолов". В первом сезоне будет представлено восемь эпизодов.