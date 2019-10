Первые кадры предстоящего "Ведьмака" с Генри Кавиллом в главной роли (Фото, Видео)

Грядущая экранизация "Ведьмака" от Netflix сопряжена с большим ажиотажем. Пока не известно, когда именно состоится премьера первого эпизода, но теперь у поклонников появилась возможность увидеть несколько эксклюзивных кадров из долгожданного сериала. Разумеется, на большинстве из них фигурирует главный герой саги Геральт из Ривии в исполнении Генри Кавилла. Неизменно суровый, неприступный и сосредоточенный, он появляется на своей лошади Плотве, в таверне, а также в боевой схватке на мечах.

На новых кадрах не обошлось и без образов других персонажей - Цири (Фрейя Аллан) и Йеннифэр (Ани Чалотра). Особый интерес вызывает снимок, на котором изображена когтистая конечность некого монстра, с которой нежно соприкасается человеческая рука.

Предполагается, что "Ведьмак" выйдет на экраны в декабре нынешнего года. В сентябре в Интернет просочилась информация о том, что релиз состоится 14 декабря, но Netflix отказался подтвердить эти данные. Вместе с тем полноценный трейлер сериала должен появиться уже в ближайшие недели.

4 new stills from The Witcher! pic.twitter.com/iTxbzJjdAf

More stills from The Witcher on Netflix! pic.twitter.com/SFTfsZw5SD

— The Witcher - Netflix (@witchernetflxtv) October 26, 2019