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Первые кадры предстоящего "Ведьмака" с Генри Кавиллом в главной роли (Фото, Видео)

Первые кадры предстоящего "Ведьмака" с Генри Кавиллом в главной роли (Фото, Видео)
12:43 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости культуры:Чтобы несколько разбавить томительное ожидание фанатов, создатели "Ведьмака" показали, какой будет атмосфера и образность предстоящего сериала.

Грядущая экранизация "Ведьмака" от Netflix сопряжена с большим ажиотажем. Пока не известно, когда именно состоится премьера первого эпизода, но теперь у поклонников появилась возможность увидеть несколько эксклюзивных кадров из долгожданного сериала. Разумеется, на большинстве из них фигурирует главный герой саги Геральт из Ривии в исполнении Генри Кавилла. Неизменно суровый, неприступный и сосредоточенный, он появляется на своей лошади Плотве, в таверне, а также в боевой схватке на мечах.

На новых кадрах не обошлось и без образов других персонажей - Цири (Фрейя Аллан) и Йеннифэр (Ани Чалотра). Особый интерес вызывает снимок, на котором изображена когтистая конечность некого монстра, с которой нежно соприкасается человеческая рука.

Предполагается, что "Ведьмак" выйдет на экраны в декабре нынешнего года. В сентябре в Интернет просочилась информация о том, что релиз состоится 14 декабря, но Netflix отказался подтвердить эти данные. Вместе с тем полноценный трейлер сериала должен появиться уже в ближайшие недели.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что показ первой серии предстоящего американо-польского сериала запланирована на 17 декабря 2019 года.

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Сериал, Видео, Фото, Трейлер, Генри Кавилл, Ведьмак, Первые кадры.
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