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Marvel собирается в будущем выпускать по 3 фильма в год

Marvel собирается в будущем выпускать по 3 фильма в год
14:10 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости культуры:Руководители студии обещают и качество, и количество.

Disney и Marvel Studios сообщили о своих планах выпускать в год по 3-4 фильма в рамках своей киновселенной. Нынешний год стал очень насыщенным для Marvel. Помимо ряда других крупных фильмов, вышли "Мстители: Финал", которые положили конец грандиозной "Саге бесконечности", продлившейся более десяти лет.

На этом пути фильмы студии побили ряд кассовых рекордов, а сама киновселенная, ведомая Кевином Файги, превратилась в настоящий культурный феномен, вокруг которого разгораются жаркие споры. Как бы там ни было, Marvel Studios намерена только наращивать обороты, о чем говорит амбициозная стратегия, разработанная на ближайшие годы.

В беседе с The Hollywood Reporter сопредседатель и главный креативный директор Walt Disney Studios Алан Хорн сказал:

 
 
 
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"Президент Marvel Studios Кевин Файги продолжает усердно работать. Он будет выпускать по три или четыре фильма в год. Все эти проекты очень отличаются друг от друга, так что время покажет".

 
 
 
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Начало нового цикла для Marvel обозначат долгожданные фильмы "Черная вдова" и "Вечные". Эти картины выйдут в следующем году и станут первыми в Четвертой фазе киновселенной. Также в нее войдут анонсированные "Шан-Чи и легенда десяти колец", "Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия" и "Тор: Любовь и гром" - релиз этих проектов запланирован на 2021 год.

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Также известно, что выход "Черной пантеры 2" намечен на 2022 год. Кроме того, Marvel занимается созданием целого ряда телесериалов, в числе которых "Сокол и Зимний Солдат" (2020), "Локи" (2021), "Ванда/Вижн" (2021), а также анимационный сериал "Что, если…?" (2021).

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