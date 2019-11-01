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Звезда "Игры престолов" сыграет в постапокалиптическом сериале "Сквозь снег"

Звезда "Игры престолов" сыграет в постапокалиптическом сериале "Сквозь снег"
21:27 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Съемки должны начаться уже совсем скоро.

Шон Бин, известный по роли Неда Старка в "Игре престолов" присоединился к актерскому составу второго сезона постапокалиптического сериала "Сквозь снег".

Как сообщает Deadline, кого именно сыграет Бин, пока не разглашается. Съемки должны начаться уже совсем скоро.

Шоураннером выступает Грэм Мэнсон ("Темное дитя", "Куб"). 

Премьера первого сезона состоится только весной 2020 года, но шоу уже получило продолжение. В первом сезоне главные роли исполнили Дженнифер Коннелли и Давид Диггс. Действие сериала разворачивается после техногенной катастрофы, из-за которой на Земле наступил новый ледниковый период. Остатки человечества выживают внутри поезда, который мчится по магистрали. Там царит жесткая классовая иерархия. Элита расположилась в начале состава, но не всех обитателей хвостовой части это устраивает.

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Сериал, как и одноименный фильм, основан на французской графической новелле "Le Transperceneige". "Сквозь снег" впервые был экранизирован в 2013 году южнокорейским режиссером Поном Джун-Хо, а главные роли в нем сыграли Крис Эванс, Тильда Суинтон и Джейми Белл.

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Кино, Фильм, Шон Бин, Премьера, HBO, Игра престолов, Актер, Телесериал.
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