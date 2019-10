Приквел к "Игре престолов": HBO озвучил название нового сериала

Новый сериал, который будет состоять из 10 эпизодов называется "House Of The Dragon" ("Дом дракона").

Данную информацию сообщили на странице шоу в Twitter. Там же, также разместили постер будущего сериала.

Новый приквел поведает историю Дома Таргариенов. События сериала развернутся за 300 лет до событий показанный в основном сериале "Игра престолов".

#HouseOfTheDragon, a #GameofThrones prequel is coming to @HBO.

The series is co-created by @GRRMSpeaking and Ryan Condal. Miguel Sapochnik will partner with Condal as showrunner and will direct the pilot and additional episodes. Condal will be writing the series. pic.twitter.com/9ttMzElgXm

— Game of Thrones (@GameOfThrones) October 29, 2019