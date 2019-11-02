Раньше срока: второй сезон сериала "Джек Райан" стартовал на день раньше (Видео)

Новости культуры:Главную роль в сериале играет Джон Красински.

Стриминговый сервис Amazon Prime представил тизер-трейлер второго сезона шпионского сериала "Джек Райан", главную роль в котором играет Джон Красински ("Офис").

Также в новом сезоне к нему присоединятся Уэнделл Пирс, Нуми Рапас и Майкл Келли.

По случаю Хеллоуина новый сезон стартовал на день раньше и уже доступен на Amazon. Об этом в Twitter сообщил исполнитель главной роли Джон Красински.

Сериал основан на серии известных романов Тома Клэнси. Главный герой — Джек Райан — работает аналитиком на ЦРУ. Однажды он сталкивается с серией подозрительных банковских переводов и начинает вести расследование. Действие второго сезона разворачивается вокруг нелегальных поставок оружия в Венесуэлу - выясняется, что в деле замешан президент страны.