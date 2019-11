Вслед за трейлером появились свежие кадры из сериала "Ведьмак"

Из неожиданного – Netflix порадовал своих фанатов не только новым роликом, но и точной датой премьеры сериала "Ведьмак", а также свежими эффектными кадрами.

О съемках сериала "Ведьмак" (The Witcher) по мотивам популярной компьютерной игры стало известно в декабре Сериал по мотивам культовой игры “Ведьмак” получит продолжение 2018 года. Уже тогда его назвали одной из самых ожидаемых премьер 2019 года. О правдивости этого факта ярко может свидетельствовать официальный трейлер, который появился на ютуб-канале Netflix 31 октября, и меньше, чем за час собрал почти 500 тысяч просмотров.

В двухминутном ролике можно увидеть безупречные спецэффекты, эффектные бои, а также неожиданные сцены с самим Ведьмаком, которого сыграл английский актер Генри Кавилл. Стоит добавить, что ранее на сайте издания Variety появилась информация, что за съемки в каждом эпизоде ленты звезда британского кино получит по 400 тысяч долларов. Также фанаты будущей примьеры узнали дату выхода первого эпизода "Ведьмака". Он появится на стриминговом сервисе Netflix 20 декабря.

New stills from Netflix's 'The Witcher' pic.twitter.com/wA6Sa9xwba

— (@CultureCrave) 27 октября 2019 г.