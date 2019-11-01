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Вслед за трейлером появились свежие кадры из сериала "Ведьмак"

Вслед за трейлером появились свежие кадры из сериала "Ведьмак"
18:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Долгожданный трейлер к предстоящей взрывной премьере "Ведьмак" появился в Сети 31 октября, как и обещали создатели многоэпизодной ленты.

Из неожиданного – Netflix порадовал своих фанатов не только новым роликом, но и точной датой премьеры сериала "Ведьмак", а также свежими эффектными кадрами. 

О съемках сериала "Ведьмак" (The Witcher) по мотивам популярной компьютерной игры стало известно в декабре Сериал по мотивам культовой игры “Ведьмак” получит продолжение 2018 года. Уже тогда его назвали одной из самых ожидаемых премьер 2019 года. О правдивости этого факта ярко может свидетельствовать официальный трейлер, который появился на ютуб-канале Netflix 31 октября, и меньше, чем за час собрал почти 500 тысяч просмотров.

В двухминутном ролике можно увидеть безупречные спецэффекты, эффектные бои, а также неожиданные сцены с самим Ведьмаком, которого сыграл английский актер Генри Кавилл. Стоит добавить, что ранее на сайте издания Variety появилась информация, что за съемки в каждом эпизоде ленты звезда британского кино получит по 400 тысяч долларов. Также фанаты будущей примьеры узнали дату выхода первого эпизода "Ведьмака". Он появится на стриминговом сервисе Netflix 20 декабря.

Сразу же после трейлера на официальном сайте The Witcher появились новые кадры с первого сезона сериала с главными героями, среди которых ведьмак Геральт, чародейка Йеннефер и королева Цирилла. Также на одном из снимков можно увидеть ожесточенную схватку Ведьмака и Ренфри. 

Что известно о сериале "Ведьмак"?

"Ведьмак" – это экранизованный сериал, снятый по мотивам серии книг польского писателя Анджея Сапковского, а также культовой одноименной игры The Witcher.

В компьютерной игре события происходят в средневековом фэнтезийном мире. В ней рассказывается об одном из колдунов того времени – Геральте, который, собственно, стал главным героем будущего сериала. Весь сюжет многоэпизодной ленты будет разворачиваться вокруг его истории.

Опубликован первый трейлер фильма "Ведьмак" и рассекречена дата премьеры (Видео)

Режиссером сериала "Ведьмак" стал Томек Багиньски, шоураннер проекта – Лорен Шмидт, а исполнительными продюсерами – Шон Дэниэл, Джейсон Браун и Ярек Савко.

Над постановками боев работал знаменитый словацкий каскадер Владимир Фурдик, ранее выполнявшего сложные трюки в сериале "Игра престолов". В первом сезоне будет представлено восемь эпизодов.

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