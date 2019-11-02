В 4 сезоне "Очень странных дел" появится несколько новых персонажей (Фото, Видео)

Новости культуры:И явно они внесут разнообразие в ряды героев.

Третий сезон "Очень странных дел" ранил фанатов в самое сердце, отняв у них сразу двух важных героев. Хоть Билли Харгроув и Джим Хоппер погибли, спасая не только своих друзей, но и всю планету в целом, горе утраты от этого меньше не становится.

И вот, наконец, появилась информация о следующем сезоне сериала, которая должна приободрить каждого, кто неравнодушен к истории маленького городка и его обратной стороны.

Хоть представители сериала и отказались давать какие-либо комментарии, источники, близкие к Netflix, сообщили изданию TVLine, что братья Даффер собираются вывести на сцену четырех новых персонажей. Все они будут мужчинами, причем, трое из них - подростки. И это трио будет очень разноплановым. Сообщается, что зрители увидят металлиста, спортсмена и некого героя, который очень напоминает Шона Пенна в образе серфера Джеффа Спиколи из "Беспечных времен в Риджмонт Хай".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@strangerthingstv) 30 Сен 2019 в 9:00 PDT

А вот взрослый персонаж, видимо, будет играть заметную роль в сюжетной линии, которая развернется далеко от Хокинса. Правда, съемки сериала не планируется начинать в течение ближайших нескольких месяцев, так что эти герои могут быть как изменены, так и полностью удалены из повествования.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@strangerthingstv) 8 Авг 2019 в 5:03 PDT

Пока можно ожидать, что четвертый сезон "Очень странных дел" будет состоять из восьми эпизодов, а его действие скорее всего развернется вдали от привычного зрителям городка. На это указывает фраза из опубликованного в начале осени тизера, которая обозначает буквально следующее: "Мы больше не в Хокинсе".

Дата премьеры новых эпизодов сериала пока не называется.