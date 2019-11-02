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В 4 сезоне "Очень странных дел" появится несколько новых персонажей (Фото, Видео)

В 4 сезоне "Очень странных дел" появится несколько новых персонажей (Фото, Видео)
11:55 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости культуры:И явно они внесут разнообразие в ряды героев.

Третий сезон "Очень странных дел" ранил фанатов в самое сердце, отняв у них сразу двух важных героев. Хоть Билли Харгроув и Джим Хоппер погибли, спасая не только своих друзей, но и всю планету в целом, горе утраты от этого меньше не становится.

И вот, наконец, появилась информация о следующем сезоне сериала, которая должна приободрить каждого, кто неравнодушен к истории маленького городка и его обратной стороны.

Хоть представители сериала и отказались давать какие-либо комментарии, источники, близкие к Netflix, сообщили изданию TVLine, что братья Даффер собираются вывести на сцену четырех новых персонажей. Все они будут мужчинами, причем, трое из них - подростки. И это трио будет очень разноплановым. Сообщается, что зрители увидят металлиста, спортсмена и некого героя, который очень напоминает Шона Пенна в образе серфера Джеффа Спиколи из "Беспечных времен в Риджмонт Хай".

 
 
 
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А вот взрослый персонаж, видимо, будет играть заметную роль в сюжетной линии, которая развернется далеко от Хокинса. Правда, съемки сериала не планируется начинать в течение ближайших нескольких месяцев, так что эти герои могут быть как изменены, так и полностью удалены из повествования.

 
 
 
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Пока можно ожидать, что четвертый сезон "Очень странных дел" будет состоять из восьми эпизодов, а его действие скорее всего развернется вдали от привычного зрителям городка. На это указывает фраза из опубликованного в начале осени тизера, которая обозначает буквально следующее: "Мы больше не в Хокинсе".

Дата премьеры новых эпизодов сериала пока не называется.

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Кино, Сериал, Премьера, Сезон, События, Netflix, Очень странные дела.
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