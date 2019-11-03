Официально: Marvel подтвердила продолжение "Человека-муравья"

Новости культуры:Фильм о супергерое планируют запустить в производство.

Этот фильм стал самым кассовым в истории кино, по-этому Marve Studios работают над третьей частью "Человека-муравья". Известно, что режиссером третьего сольника о бывшем заключенном и супергерое Скотте Лэнге вновь станет Пейтон Рид.

Давно ходили слухи о фильме "Человек-муравей 3", но Marvel не спешила представлять проект на Comic Con этим летом. На данный момент компания официально уже подтвердила производство ленты.

Отметим, что главную роль в фильме, как и ранее, исполнит американский актер Пол Радд.

Дата релиза пока не сообщается. Возможно, новый "Человек-муравей" выйдет после картин "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" и "Тор: Любовь и Гром", то есть не ранее 2022 года.

Как сообщается, в 2015 году "Человек-муравей" собрал в мировом прокате $519 млн., а его сиквел "Человек-муравей и Оса", вышедший спустя три года, сумел заработать $622 млн.