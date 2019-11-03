Официально: Marvel подтвердила продолжение "Человека-муравья"

Этот фильм стал самым кассовым в истории кино, по-этому Marve Studios работают над третьей частью "Человека-муравья". Известно, что режиссером третьего сольника о бывшем заключенном и супергерое Скотте Лэнге вновь станет Пейтон Рид.
Давно ходили слухи о фильме "Человек-муравей 3", но Marvel не спешила представлять проект на Comic Con этим летом. На данный момент компания официально уже подтвердила производство ленты.
Отметим, что главную роль в фильме, как и ранее, исполнит американский актер Пол Радд.
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BREAKING: Director @MrPeytonReed, who directed both ANT-MAN and ANT-MAN AND THE WASP, is reportedly set to return to helm the third ANT-MAN movie! (SEE LINK IN BIO) #AntManAndTheWasp2 #AntMan3 #AntManAndTheWasp #AntMan #TheWasp #Wasp #ScottLang #PaulRudd #HopeVanDyne #EvangelineLilly #HankPym #MichaelDouglas #JanetVanDyne #MichellePfeiffer #EmmaFuhrmann #CassieLang #Stature #HannahJohnKamen #AvaStarr #Ghost #LaurenceFishburne #BillFoster #Goliath #AvengersEndgame #Avengers #Endgame #MCU #Marvel #MarvelStudios #MarvelCinematicUniverse
Дата релиза пока не сообщается. Возможно, новый "Человек-муравей" выйдет после картин "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" и "Тор: Любовь и Гром", то есть не ранее 2022 года.
Как сообщается, в 2015 году "Человек-муравей" собрал в мировом прокате $519 млн., а его сиквел "Человек-муравей и Оса", вышедший спустя три года, сумел заработать $622 млн.