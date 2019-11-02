Скачать
Суббота, 02.11.2019
Нафтогаз подал иск в Стокгольмский арбитраж против Газпрома
Нафтогаз подал иск в Стокгольмский арбитраж против Газпрома
ВАКС избрал меру пресечения Дубневичу
ВАКС избрал меру пресечения Дубневичу
Айнтрахт нанес унизительное поражение Баварии во Франкфурте
Айнтрахт нанес унизительное поражение Баварии во Франкфурте
Мониторила СМИ: супруга Джона Ледженда призналась, что следила за мужем
Супруга Джона Ледженда призналась, что следила за мужем

"Это разбивает сердце": Джордж Мартин о закрытии приквела "Игры престолов"

"Это разбивает сердце": Джордж Мартин о закрытии приквела "Игры престолов"
19:48 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Джордж Мартин прокомментировал закрытие приквела "Игры престолов".

Американский писатель Джордж Мартин, по книгам которого был снят культовый фэнтези-сериал "Игра престолов", признался, что его расстроила новость о прекращении работы над спин-оффом с неофициальным названием "Долгая ночь". Об этом он написал в своем блоге.

"HBO решил не продолжать работу над другим сериалом, находившимся в разработке, который я называл "Долгая ночь" (хотя он был и остается без официального названия) и чей пилот отсняли прошлой весной и летом в Северной Ирландии. Действие безымянного пилота, который написала Джейн Голдман, поставила С. Дж. Кларксон и в котором Наоми Уоттс исполнила главную роль, разворачивалось за тысячи лет до событий "Игры престолов" и "Дома дракона", а сюжет рассказывал о Старках и Белых ходоках. Я, разумеется, был опечален новостью, что проект не станет сериалом. Джейн Голдман — потрясающая сценаристка, и я с удовольствием поработал с ней. Не знаю, почему HBO решил не заказывать производство сезона, но не думаю, что это как-то связано с "Домом дракона". Это разбивает сердце: ты работаешь над пилотной серией, растишь ее собственными кровью, потом и слезами — и в итоге все это не приводит ни к чему. Я знаю, что Джейн и ее команда сейчас чувствуют разочарование, и я их понимаю. Благодарю за их усердную работу и желаю успехов в будущем", - написал Мартин.

Также писатель заявил, что не планирует работать над "Домом дракона", пока не допишет "Ветра зимы", которым он сейчас полностью посвятил себя.

Звезда "Игры престолов" сыграет в постапокалиптическом сериале "Сквозь снег"

"Предполагается, что я в какой-то степени приму участие в работе над проектом. И кто знает, если все получится, то может у меня будет возможность написать сценарий для нескольких эпизодов, как я делал для первых четырех сезонов "Игры престолов"", - отметил Мартин.

Напомним, что ранее телеканал HBO отменил спин-офф "Игры престолов" с Наоми Уоттс, пилот которого был уже снят, и запустил в разработку новый приквел "Дом драконов" - о доме Таргариенов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Игра престолов, Писатель, Джордж Мартин, Дом Дракона.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Удивительные поездки: самые милые попутчицы в поездах
02 Коболев рассказал об очередной победе украинских газовиков
03 Родительская суббота: как сегодня упоминают близких и что нельзя делать
04 Nord Stream 2: Польский эксперт озвучил лучший и худший шаг для Украины
05 Маникюр 2019: интересные идеи модного дизайна маникюра с надписями
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Отключаюсь&quot;: Маск разочаровался в Twitter
"Отключаюсь": Маск разочаровался в Twitter
Нотр-Дам оказался под угрозой исчезновения
Нотр-Дам оказался под угрозой исчезновения
Порывы ветра: прогноз погоды на выходные
Порывы ветра: прогноз погоды на выходные
&quot;Порядочность мертва&quot;: Сару Джессику Паркер &quot;обокрали&quot; на Хэллоуин (Видео)
"Порядочность мертва": Сару Джессику Паркер "обокрали" на Хэллоуин (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь