"Это разбивает сердце": Джордж Мартин о закрытии приквела "Игры престолов"

Новости культуры:Джордж Мартин прокомментировал закрытие приквела "Игры престолов".

Американский писатель Джордж Мартин, по книгам которого был снят культовый фэнтези-сериал "Игра престолов", признался, что его расстроила новость о прекращении работы над спин-оффом с неофициальным названием "Долгая ночь". Об этом он написал в своем блоге.

"HBO решил не продолжать работу над другим сериалом, находившимся в разработке, который я называл "Долгая ночь" (хотя он был и остается без официального названия) и чей пилот отсняли прошлой весной и летом в Северной Ирландии. Действие безымянного пилота, который написала Джейн Голдман, поставила С. Дж. Кларксон и в котором Наоми Уоттс исполнила главную роль, разворачивалось за тысячи лет до событий "Игры престолов" и "Дома дракона", а сюжет рассказывал о Старках и Белых ходоках. Я, разумеется, был опечален новостью, что проект не станет сериалом. Джейн Голдман — потрясающая сценаристка, и я с удовольствием поработал с ней. Не знаю, почему HBO решил не заказывать производство сезона, но не думаю, что это как-то связано с "Домом дракона". Это разбивает сердце: ты работаешь над пилотной серией, растишь ее собственными кровью, потом и слезами — и в итоге все это не приводит ни к чему. Я знаю, что Джейн и ее команда сейчас чувствуют разочарование, и я их понимаю. Благодарю за их усердную работу и желаю успехов в будущем", - написал Мартин.

Также писатель заявил, что не планирует работать над "Домом дракона", пока не допишет "Ветра зимы", которым он сейчас полностью посвятил себя.

"Предполагается, что я в какой-то степени приму участие в работе над проектом. И кто знает, если все получится, то может у меня будет возможность написать сценарий для нескольких эпизодов, как я делал для первых четырех сезонов "Игры престолов"", - отметил Мартин.

Напомним, что ранее телеканал HBO отменил спин-офф "Игры престолов" с Наоми Уоттс, пилот которого был уже снят, и запустил в разработку новый приквел "Дом драконов" - о доме Таргариенов.