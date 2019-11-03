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Леди Гага исполнит главную роль в фильме об убийстве дизайнера Гуччи

Леди Гага исполнит главную роль в фильме об убийстве дизайнера Гуччи
17:36 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Певицу Леди Гагу утвердили на главную роль нового фильма Ридли Скотта.

Фильм рассказывает об истории жизни и смерти внука основателя легендарного модного дома Gucci Маурицио Гуччи. Гага сыграет бывшую жену модельера Патрицию Реджани, которая заказала убийство мужа. Сценарий основан на книге Сары Гей Форден "Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и алчности". 

Об этом пишет издание Deadline. Леди Гага в новой ленте сыграет Патрицию Реджани – бывшую жену убитого Маурицио Гуччи. В итальянских СМИ ее окрестили "черной вдовой" и говорили, что каждый, кто брался за ее дело, тяжело болел. 

Дизайнер покинул жену после 18 лет совместной жизни ради другой младшей женщины. Тогда он не представлял, насколько жуткой станет месть брошенной Патриции.

27 марта 1995 года легендарный Маурицио Гуччи был застрелен на лестнице своего офиса. Известно, что после развода в 1991 году дизайнер платил Реджани около миллиона долларов алиментов ежегодно, а она и их дети, по завещанию, продолжали оставаться его главными наследниками.

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Одной версией убийства стало желание женщины отомстить и ее обида на мужа. Другой –Маурицио собирался жениться на новой избраннице и переписать завещание.

Реджани приговорили к 29 годам тюрьмы. Что интересно, в 2011 году ей предложили досрочно выйти из тюрьмы, но с условием отработки обязательных работ. Но Патриция отказалась, обосновав это тем, что она никогда в жизни не работала и не будет. Однако позже женщина передумала и вышла досрочно – в октябре 2016 года.

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