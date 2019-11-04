Украинский фильм стал лауреатом престижной немецкой премии

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Понедельник, 04.11.2019
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16:40 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Facebook

Новости культуры:Кинолента "Кохання", режиссером которого является Никита Лиськов, получил "Золотого голубя".

Анимационный фильм Никиты Лиськова получил "Золотого голубя" на кинофестивале Dok Leipzig-2019. Лента рассказывает об отношениях между людьми с помощью звуков.

Фильм Никиты Лиськова "Кохання" получил награду The Golden Dove в конкурсной программе Next Masters Competition Short Documentary and Animated Film – одного из старейших кинофестивалей документального и анимационного кино DOK Leipzig. Он прошел с 28 октября по 3 ноября в Лейпциге. Об этом сообщает Госкино Украины на своей странице в фейсбук.

Фильм был создан компанией "Т.Т.Н." при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Лента рассказывает историю любви с помощью символов и состоит из эпизодов, не связанных между собой сюжетно и стилистически. Однако все они объединены единым настроением и смыслом. Эта остроумная история-размышление об отношениях между людьми раскрывается через звуки.

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"Тот уникальный режиссер, который умеет сохранить специфические признаки конкретного места в понятной каждому истории. Мы любим его аллегорическое понимание человеческого опыта через совмещенные как в цирке символы и музыку. Николай Лиськов показывает, как выйти за рамки анимации", – делится комментариями членов жюри автор ленты на своей странице в фейсбуке.

Короткометражная анимационная картина "Кохання" уже приняла участие в более чем 20-ти международных фестивалях в Украине и за рубежом и получила ряд побед. Мировая премьера картины состоялась на самом престижном в мире фестивале анимационного кино в Анси.

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Кино, Фильм, Украинский фильм, Украинское кино, Кинолента, Кохання.
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