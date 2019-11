В Швеции на международном фестивале представили украинскую анимацию

Новости культуры:Зрители положительно оценили работы современных украинских аниматоров.

Три украинские ленты были представлены на международном фестивале анимационного кино "Рекс", который прошел в Стокгольме.

Об этом сообщает посольство Украины в Королевстве Швеция.

"31 октября - 3 ноября украинские анимационные ленты Deep Love Никиты Лискова, The Cord Александра Бубнова и Until It Turns Black Анастасии Фалилеевой приняли участие в международном фестивале анимационного кино "Рекс", - говорится в сообщении.

Участие лент в ежегодном фестивале состоялось при поддержке Украинского института в Швеции в сотрудничестве с Посольством Украины.

