Крис Эванс явно не умеет хранить секреты: спойлер концовки "Мстителей: Финал" (Видео)

Новости культуры:У Капитана Америки много сильных сторон, но умение хранить секреты, видимо, к ним не относится.

Пока блокбастер "Мстители: Финал" вовсю готовится к борьбе за "Оскар", продолжают всплывать любопытные факты со съемок. Например, Крис Эванс, ставший недавно гостем Tonight Show, признался, что случайно рассказал Энтони Маки, что произойдет в последние минуты фильма.

Хоть роли актеров были одинаково значимы, только Эванс поначалу получил сценарий эпизода, в котором его персонаж, Капитан Америка, передает свой щит Соколу Маки. Тем не менее Крис, очевидно, забыл, насколько важно для Marvel хранить в тайне все детали сюжета.

Актер признался, что во время съемок в Атланте пригласил к себе несколько человек, "чтобы посмотреть футбол или что-то в этом роде", и когда Маки появился первым из гостей, Эванс не удержался и воскликнул: "Эй, чувак, разве эта сцена не фантастическая?"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от(@fallontonight) 4 Ноя 2019 в 4:52 PST

Энтони, разумеется, не понял, о какой сцене идет речь, а когда узнал, что его персонаж получит щит из рук Капитана Америки, был просто ошеломлен. Эванс поделился, насколько удивительно было наблюдать, как Маки впервые читает сценарий этого момента.

"Он был так счастлив, это сразу чувствовалось", - сказал актер. Также он отметил, что эта ситуация дала им возможность по-особенному взглянуть на преемственность их персонажей.

Напомним, в "Финале" пожилой Капитан Америка уходит в отставку и призывает Сэма Уилсона, известного как Сокол, взять на себя его патриотическую миссию. Лента стала самым кассовым фильмом всех времен, потеснив на пьедестале "Аватара".

Ближайшее появление Эванса на экранах ожидается в комедийном триллере "Достать ножи", премьера которого состоится 28 ноября. А самой ожидаемой работой Маки станет сериал Marvel для Disney+ "Сокол и Зимний солдат", который выйдет в 2020 году.