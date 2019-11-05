Появился сериал об украинце, которого признали виновным в нацистских преступлениях (Видео)

Новости культуры:Уже вскоре в сети будет доступен к просмотру сериал об известном во всем мире украинце.

После минисериала "Чернобыль", который подорвал сеть за минимально короткое время, американская компания Netflix решила пойти путями британского HBO.

Первый трейлер к сериалу "Дьявол по соседству" (The Devil Next Door) появился на ютуб-канале стримингового сервиса Netflix 23 октября.

События, в основу которых заложена реальная история, развиваются во времена СССР. В центре сюжета стоит украинец Джон, который на родине был известен как Иван Демьянюк.

Его признают виновным в военных нацистских преступлениях, обвиняют в убийстве не одного десятка тысяч людей, а также инкриминируют в жестоком отношении к заключенным в лагерях. Уже в двадцатилетнем возрасте Иван Демьянюк с легкостью отрезал уши своим жертвам, когда они работали, а также жестоко избивал их перед тем, как отправить на смерть. После молодости, проведенной в концлагерях, украинец отправился в США, где получил американское гражданство. Но и подданства Джона лишили. Нелегким оказалась для него его старость. Последние годы своей жизни он провел в тюрьме, так и не выйдя на свободу перед смертью.

Премьера пяти эпизодов сериала "Дьявол по соседству" состоялась на потоковом сервисе Netflix накануне, 4 ноября. Позже лента появится в свободном доступе.