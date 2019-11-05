Стало известно, когда начнутся съемки третьей части "Фантастических тварей"

Новости культуры:В режиссерском кресле вновь окажется Дэвид Йейтс.

Съемки третьей части фильма "Фантастические твари и где они обитают" по произведению Джоан Роулинг начнутся весной 2020 года, а в прокат картина выйдет 12 ноября 2021 года.

Как сообщает Deadline, в режиссерское кресло вернется Дэвид Йейтс. Кроме того, к своим ролям вернется весь оригинальный актерский состав (Эдди Редмэйн, Джуд Лоу, Кэтрин Уотерстон), включая Джонни Деппа в образе Грин-де-Вальда, участие которого некоторое время оставалось под вопросом.

К написанию сценария присоединился Стив Кловз, ранее работавший над "Гарри Поттером".

О третьей части пока нет никаких подробностей, кроме того, что фильм будет посвящен множеству оставшихся без ответа сюжетных вопросов.

Напомним, первая часть вышла в 2016 году и отлично показала себя в прокате (814 млн долл.). Второй фильм "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" в 2018 году собрал значительно меньше - 647 млн долл.