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Режиссер "Дня независимости" о сиквеле: Я должен был просто сказать "нет"
Режиссер "Дня независимости" о сиквеле: Я должен был просто сказать "нет"

Режиссер "Дня независимости" о сиквеле: Я должен был просто сказать "нет"

Режиссер "Дня независимости" о сиквеле: Я должен был просто сказать "нет"
11:36 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости культуры:Роланд Эммерих считает, что в провале второй части "Дня независимости" виновен Уилл Смит.

Критики никогда не были особенно благосклонны к картинам об ужасающих бедствиях, снятым Роландом Эммерихом. Однако стоит признать, что "День независимости" почти единодушно признан одним из фильмов, которые раскрыли талант Уилла Смита и помогли ему обрести тысячи фанатов.

К сожалению, сиквел ленты большими успехами похвастаться не может. И его режиссер не придумал ничего лучше, чем обвинить в провале "Отряд самоубийц".

В интервью Yahoo Movies Эммерих заявил, что "просто хотел сделать фильм в точности как первый". Логично, что Смиту была отведена в нем значимая роль, но все планы пошли прахом, когда в середине съемок актер решил сфокусироваться на участии в "Отряде самоубийц".

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Его стремление сыграть Дэдшота вынудило режиссера пересмотреть сюжет "Возрождения" и сделать центральным персонажем повествования сына героя Смита.

Сам Эммерих признается, что "должен был прекратить снимать фильм", поскольку изначальный сценарий был в разы лучше, чем тот, который в итоге пришлось в спешке разрабатывать сценаристам.

"Я должен был просто сказать "нет", потому что внезапно оказалось, что я делаю то, что всегда критиковал. Сиквел", — резюмировал свои откровения режиссер.

Продолжение "Дня независимости" стало настоящим провалом и в финансовом плане, собрав в мировом прокате лишь около 390 миллионов долларов при бюджете в 165 миллионов. Кстати, особенно обидной эта неудача становится из-за того, что и "Отряд самоубийц" бурных восторгов не вызвал. Получается, что вместо одной потенциально грандиозной ленты зрители получили две посредственных.

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В результате франшиза практически мертва, и всем остается лишь задаваться вопросом, каким получился бы фильм "Возрождение", если бы Смит был не так увлечен ролью персонажа комиксов.

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День Независимости, Фильм, Уилл Смит, Кинолента, День независимости: Возрождение.
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