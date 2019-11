"Джуманджи: Следующий уровень": появились постеры с главными героями фильма(Фото)

Кинокомпания Sony ранее представила финальный трейлер фильма "Джуманджи: Следующий уровень" режиссера Джейка Кэздана, а сейчас опубликовала постеры с главными персонажами картины.

Кроме Дуэйна Джонсона в ленте будут задействованы актеры предыдущей части - Джек Блэк, Кевин Харт, Карен Гиллан, Ник Джонас. Среди новичков - Дэнни Гловер, Дэнни ДеВито и Аквафина.

"Джуманджи: Следующий уровень" выйдет в украинский прокат 12 декабря этого года. Отметим, что конкуренцию картине составит девятая часть "Звездных войн", премьера которой также запланирована на декабрь 2019 года.

New players unlocked. #JUMANJI: The Next Level, in theaters December 13. pic.twitter.com/roUtx6RDVs

— (@Sony) 4 ноября 2019 г.