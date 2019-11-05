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"Джуманджи: Следующий уровень": появились постеры с главными героями фильма(Фото)

"Джуманджи: Следующий уровень": появились постеры с главными героями фильма(Фото)
16:57 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Картина выйдет в украинский прокат 12 декабря этого года.

Кинокомпания Sony ранее представила финальный трейлер фильма "Джуманджи: Следующий уровень" режиссера Джейка Кэздана, а сейчас опубликовала постеры с главными персонажами картины.

Кроме Дуэйна Джонсона в ленте будут задействованы актеры предыдущей части - Джек Блэк, Кевин Харт, Карен Гиллан, Ник Джонас. Среди новичков - Дэнни Гловер, Дэнни ДеВито и Аквафина.

"Джуманджи: Следующий уровень" выйдет в украинский прокат 12 декабря этого года. Отметим, что конкуренцию картине составит девятая часть "Звездных войн", премьера которой также запланирована на декабрь 2019 года.

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Напомним, первый фильм "Джуманджи" вышел в 1995 году, главную роль в нем сыграл Робин Уильямс. Его перезапуск, фильм "Джуманджи: Зов джунглей" с Дуэйном Джонсоном, вышел в декабре 2017 года и стал одной из самых успешных лент Sony, собрав в прокате 956 млн долл. В основе сюжета серии фильмов - книга в 1981 года, написанная и проиллюстрированная американцем Ваном Оллсбургом.

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Фильм, Премьера, Трейлер, Постеры, Джуманджи 3.
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