Трейлер "Секс-бомбы" теперь можно посмотреть на украинском (Видео)

Новости культуры:В сети появился украинский трейлер фильма о домогательствах с Кидман, Терон и Робби.

Популярные голливудские актрисы Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби сыграют главные роли в новом фильме "Секс-бомба" (Bombshell) о сексуальных домогательствах на новостном канале Fox News.

21 августа киностудия Lionsgate представила первый трейлер, 15 октября – второй, а 4 ноября в сети появился украинский видкоролик. Премьера ленты запланирована на 19 декабря 2019 года.

Новый украинский трейлер, в котором появились актрисы Марго Робби, Николь Кидман и Шарлиз Терон, был опубликован на официальном ютуб-канале UFD Independent Films.

Также ранее создатели фильма "Секс-бомба" представили официальный постер фильма, на котором появились три голливудские актрисы – Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби, первая из которых изменилась для фильма до неузнаваемости.

Лента основана на реальных событиях и рассказывает о скандале в 2016 году: работницы Fox News обвинили генерального директора Роджера Айлза в сексуальных домогательствах. Добавим, что мужчина умер в 2017 году.

Так, американская журналистка Гретхен Карлсон, которую в фильме сыграла Николь Кидман, обвинила Айлза в домогательствах. По ее словам, она была уволена после того, как отказала генеральному директору. Впоследствии к Карлсон присоединились еще несколько женщин (одних из них играют Марго Робби и Шарлиз Терон). После скандалов Роджер Айлс ушел в отставку.