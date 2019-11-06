Драматическая лента "Домой" получил главный приз на Одесском кинофестивале

Новости культуры:Даже через несколько месяцев после проведения ОМКФ она получила заслуженную награду.

Украинская драматическая лента "Домой" 2019 года, режиссером которой выступил Нариман Алиев, получила широкую огласку в Украине и за ее пределами.

О том, что фильм Нарима Алиева "Домой" получил главный приз 10-го Одесского международного кинофестиваля, а именно – "Золотой Дюк" сообщается на странице ОМКФ в фейсбуке.

Что интересно, для того, чтобы наградить создателей кинокартины. организаторы специально изготавливали вторую статуэтку, ведь в этом году престижную награду получили сразу два проекта.

Так, фильм "Домой", главную роль в котором сыграл Ахтем Сеитаблаев, разделил первое место со шведско-грузинской драмой Левана Акина "А потом мы танцевали". Такое за всю историю Одесского кинофестиваля состоялось впервые.

Однако создатели ленты все-таки получила заслуженную статуэтку на торжественной премьере фильма в Киеве. Режиссер Нарим Алиев получил награду из рук генерального директора ОМКФ Юлии Синькевич, которая также претендует на пост главы Госкино.