Опубликован украинский трейлер фильма "Плохие парни 3" (Видео)

Новости культуры:В третьей части также сыграет голливудская актриса Ванесса Хадженс.

Комедийный приключенческий фильм "Плохие парни навсегда" (Bad Boys for Life) готовится к выходу на большой экран. В сети появляются официальные оригинальные и дублированные трейлеры к ленте. А в них, традиционно, появляются любимые актеры, которые, как и в первых двух частях, поражают своей энергичностью и харизматичностью.

Режиссерами новой киноленты стали Адиль Эль Арби и Билал Фила, а продолжение фильма происходит через 17 лет после последних событий.

Согласно сюжету, главные герои Майк Лоури (Уилл Смит) и Маркус Бернетт (Мартин Лоуренсом) снова встречаются, чтобы решить проблему Майка. Маркус уже давно в отставке, но соглашается помочь старому другу и попадает вместе с ним в очередные приключения.

Очередная история о полицейских-напарников обещает поразить и рассмешить фанатов не меньше, чем в первых двух кинокартинах.

Премьеру фильма в Украине следует ожидать 23 января 2020 года. Стоит добавить, что первые "Плохие парни" вышли еще в 1995 году, а вторые – в 2003 году.