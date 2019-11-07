Sony и Disney договорились: Человек-паук остается в киновселенной Marvel

Новости культуры:Недавно руководство студий в лице Алана Хорна (Disney) и Тома Ротмана (Sony) прояснили, что же в итоге побудило их прийти к примирению.

Отголоски конфликта по поводу прав на Человека-паука слышны до сих пор.

На протяжении приблизительно месяца поклонники Человека-паука пребывали в неведении относительно кинематографического будущего своего любимого супергероя. Казалось, что по этому вопросу пути Disney и Sony окончательно разошлись, но в конце сентября стало известно, что стороны таки сумели достигнуть компромисса — Питер Паркер в исполнении Тома Холланда останется в киновселенной Marvel.

Очевидно, что фанатская база, которая для всех нас очень важна, живо отреагировала на действия Тома [Холланда] по ходу всей этой ситуации. Людям нравится, что Marvel и Кевин Файги оказались вовлечены в создание двух фильмов о Человеке-пауке. Полученный отклик дал нам понять, что возобновление сотрудничества действительно является лучшим решением, — поведал Хорн.

Посмотреть эту публикацию в Instagram This summer, Peter invites you on the ultimate school trip. #SpiderManFarFromHome

Ротман согласился со своим коллегой:

Это классический пример исхода, от которого в выигрыше останутся все: и Sony, и Disney, и поклонники Человека-паука. Я бы хотел лишь отметить, что новости в СМИ и реальный ход переговоров не всегда синхронизированы. Говоря словами Шекспира, такого завершенья нельзя было не жаждать. Рано или поздно мы бы пришли к компромиссу, но в новостях поспешили сообщить об обратном.

Напомним, что изначально к разрыву отношений между Disney и Sony привели разногласия по поводу денег — в Голливуде такое случается нередко. Как видим, мнение поклонников все же сыграло свою роль. Не стоит также забывать о заслугах Тома Холланда в благоприятном разрешении конфликта, ведь именно он призвал руководителей обеих студий прислушаться к фанатам и пойти друг другу на уступки.