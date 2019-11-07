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Опубликованы неудачные дубли 3 сезона "Очень странных дел" (Видео)

Опубликованы неудачные дубли 3 сезона "Очень странных дел" (Видео)
13:36 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: pinterest.com

Новости культуры:Ошибками во время реплик никого уже не удивишь, а вот реакция актеров на это выглядит забавно.

Пока фанаты по крупицам собирают новости о следующих эпизодах "Очень странных дел", Netflix поделился забавными дублями 3 сезона.

Четырехминутное видео здорово передает атмосферу, которая царила на съемочной площадке, в очередной раз доказывая, что создание сериала — это не только ответственная работа, но и множество поводов для шуток.

Да и с эмоциями совладать смог не каждый. Например, непросто пришлось мэру, который никак не мог сообразить, какое выражение должно принять его лицо. 

Забавных ситуаций с участием реквизита тоже было хоть отбавляй. Милли Бобби Браун несколько раз уронила манекен, не забыв при этом вежливо перед ним извиниться, а Калеб Маклафлин, персонаж которого метко стреляет из рогатки, получил по лицу от собственного оружия. А еще сюда можно добавить разбитую Финном Вулфардом рацию и неудачно подлетевший в воздух фургон, из-за которого съемочная группа, похоже, лишилась камеры. 

Но звездой видео, определенно, может считаться Дэвид Харбор в роли шерифа Хоппера, который несколько раз пытался заставить себя рассказать о неприятности, приключившейся с бабушкой Майка. Непонятно, какие ассоциации это вызвало у актера, но он неизменно начинал смеяться, едва говорил фразу: "Это твоя бабуля!". 

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Да что с тобой не так? — даже восклицает в какой-то момент Милли.

Хоть даты выхода 4 сезона "Очень странных дел" пока не называются, не стоит сомневаться, что после публикации забавных кадров со съемок градус ожидания фанатов только возрастет.

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