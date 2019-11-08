Звезда "Властелина колец" намерен вернуть Фредди Крюгера на экраны

Новости культуры:Элайджа Вуд хочет снять новый "Кошмар на улице Вязов".

Звезда трилогии "Властелин колец" Элайджа Вуд и его партнер по студии SpectreVision Дэниел Ной готовы снять новую версию знаменитого фильма ужасов "Кошмар на улице Вязов". Об этом они рассказали в интервью изданию Coming Soon.

"Это настоящий проект мечты для нас, мы хотели бы получить шанс сделать фильм из этой серии. У нас есть очень специфическая версия ее развития. Я думаю, что было бы очень интересно существенно переделать франшизу", - прокомментировал Ной.

"Эта вселенная, персонаж и идея - являются интересной для нас "песочницей", в которой мы могли бы поиграть. Сделать что-то совершенно новое. Ведь сейчас множество классических фильмов ужасов обзавелись разного качества сиквелами, и в конце концов слегка выродились", - добавил Вуд. Партнеры не уточнили, обсуждали ли они свои идеи с владельцами прав на франшизу.

Напомним, что попытка перезапустить "Кошмар на улице Вязов" была предпринята в 2010 году. Фильм не смог повторить успех оригинальной картины 1984 года выпуска. Его мировые кассовые сборы составили всего 115 миллионов долларов. Сюжет проекта строился вокруг маньяка по имени Фредди Крюгер, который стал одним из самых узнаваемых и популярных персонажей этого жанра.