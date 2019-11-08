Василий Шкляр озвучит фильм "Черный ворон", снятый по его роману (Видео)

Новости культуры:Историческая драма выйдет в прокат 5 декабря.

5 декабря состоится премьера полнометражной исторической драмы "Черный ворон" по мотивам одноименного романа Василия Шкляра.

Писатель не только принимал участие в работе над сценарием фильма, но и проживал этапы всего съемочного процесса вместе с актерами - регулярно приезжал на площадку, просматривал отснятый материал вместе с режиссером Тарасом Ткаченко ("Гнездо горлицы").

В ленте зрители смогут услышать голос автора - Василий Шкляр озвучит исторические комментарии в фильме и станет для них закадровым поводырем в прошлое украинской истории - борьбу украинских повстанцев против советской власти в 1920-х годах.

"Черный ворон" рассказывает историю жизни и любви Ивана по прозвищу Ворон, которому выпала судьба стать участником повстанческого движения времен Холодноярской республики. Извечная жажда украинцев к свободе не дает главному герою оставаться в стороне от важных событий, которые разворачиваются в его деревне. Именно поэтому он смело жертвует спокойствием и семейным уютом и начинает отчаянную борьбу за независимость родной земли, волю и будущее украинцев и собственной семьи.

Главные роли исполнили Тарас Цимбалюк, Павел Москаль, Андрей Мостренко, Ксения Данилова, Наталья Сумская, Алина Коваленко, Алексей Тритенко и другие. Одним из главных героев картины также стал ворон по имени Фрейд, на его счету уже шесть полнометражных фильмов.

Василий Шкляр, уже посмотрел фильм на большом экране и поделился впечатлениями.

"Автор никогда не может быть вполне доволен экранизацией, поэтому экранное воплощение не стоит отождествлять с литературным произведением. И я с самого начала знал эту истину, поэтому не смотрел предвзято. Но я доволен: понравились удачно подобранные актеры и их игра. И я уверен, что картина не оставит равнодушным ни одного зрителя", - сказал Шкляр.