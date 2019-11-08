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Стивен Кинг поделился впечатлением от фильма "Доктор Сон" (Видео)
Стивен Кинг поделился впечатлением от фильма "Доктор Сон" (Видео)

Стивен Кинг поделился впечатлением от фильма "Доктор Сон" (Видео)

Стивен Кинг поделился впечатлением от фильма "Доктор Сон" (Видео)
17:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Популярный американский писатель, которого называют "королем ужасов", заговорил об очередной экранизации своего романа – фильма "Доктор Сон".

Стивен Кинг впервые полностью доволен работой режиссера. Интервью Стивена Кинга о новой экранизации его романа появилось на сайте иностранного издания Entertainment Weekly.

Как известно, фильм "Доктор Сон" стал продолжением "Сияния", снятого Стэнли Кубриком в 1980 году. Тогда после выхода ленты Стивен Кинг неоднократно критиковал его работу, отмечая, что тот не воспроизвел эмоций об истории семьи, а целостную картину назвал "Cadillac без двигателя".

По словам автора романов, сначала он не собирался экранизировать произведение, которое стало продолжением, однако режиссер Майк Флэнеган сумел его убедить в обратном.

"Я прочитал сценарий очень-очень тщательно. Потому что я хотел, чтобы продолжение было хорошим, люди знали книгу "Сияние", и я не хотел осрамиться. Майк Флэнеган, мне понравились все его фильмы, и я раньше работал с ним над "Игрой Джералда". Итак, я очень-очень внимательно прочитал сценарий и сказал себе: "Все, что мне не нравилось в версии Сияния Кубрика, замещено здесь", – заявил Стивен Кинг.

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Также режиссер ленты признался, что первый просмотр полнометражного фильма он устроил только для себя и Стивена Кинга, чтобы они лучше могли сосредоточиться на готовой работе. "Я сидел с ним в пустом кинотеатре и смотрел фильм. Я провел весь фильм, стараясь не рвать и смотря на собственную ногу, анализируя каждый шум, который он издавал рядом со мной. Фильм закончился, пошли титры, и он наклонился, положил руку мне на плечо и сказал: "Вы выполнили великолепную работу", – рассказал Майк Флэнеган.

Напомним, фильм "Доктор Сон" вышел в украинский прокат накануне, 7 ноября.

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