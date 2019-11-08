Стивен Кинг поделился впечатлением от фильма "Доктор Сон" (Видео)

Новости культуры:Популярный американский писатель, которого называют "королем ужасов", заговорил об очередной экранизации своего романа – фильма "Доктор Сон".

Стивен Кинг впервые полностью доволен работой режиссера. Интервью Стивена Кинга о новой экранизации его романа появилось на сайте иностранного издания Entertainment Weekly.

Как известно, фильм "Доктор Сон" стал продолжением "Сияния", снятого Стэнли Кубриком в 1980 году. Тогда после выхода ленты Стивен Кинг неоднократно критиковал его работу, отмечая, что тот не воспроизвел эмоций об истории семьи, а целостную картину назвал "Cadillac без двигателя".

По словам автора романов, сначала он не собирался экранизировать произведение, которое стало продолжением, однако режиссер Майк Флэнеган сумел его убедить в обратном.

"Я прочитал сценарий очень-очень тщательно. Потому что я хотел, чтобы продолжение было хорошим, люди знали книгу "Сияние", и я не хотел осрамиться. Майк Флэнеган, мне понравились все его фильмы, и я раньше работал с ним над "Игрой Джералда". Итак, я очень-очень внимательно прочитал сценарий и сказал себе: "Все, что мне не нравилось в версии Сияния Кубрика, замещено здесь", – заявил Стивен Кинг.

Также режиссер ленты признался, что первый просмотр полнометражного фильма он устроил только для себя и Стивена Кинга, чтобы они лучше могли сосредоточиться на готовой работе. "Я сидел с ним в пустом кинотеатре и смотрел фильм. Я провел весь фильм, стараясь не рвать и смотря на собственную ногу, анализируя каждый шум, который он издавал рядом со мной. Фильм закончился, пошли титры, и он наклонился, положил руку мне на плечо и сказал: "Вы выполнили великолепную работу", – рассказал Майк Флэнеган.

Напомним, фильм "Доктор Сон" вышел в украинский прокат накануне, 7 ноября.