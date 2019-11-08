Риз Уизерспун снимется в новом сериале "С нуля" от Netflix

Новости культуры:В основу сюжета положены мемуары американской актрисы Темби Лок.

Зои Салдана ("Аватар") и Риз Уизерспун ("Блондинка в законе") снимутся в новом сериале от Netflix "С нуля".

Как сообщает The Hollywood Reporter, в основу сюжета положены мемуары американской актрисы Темби Лок, известной зрителю по сериалам "Эврика" и "Скользящие". Книга увидела свет в апреле 2019 года и стала бестселлером.

Автобиографический роман Лок представляет пронизывающую историю межнациональной любви, разворачивающуюся на фоне сицилийского пейзажа. Автор рассказывает о знакомстве со своим будущим мужем, поваром Саро, и сложностях, с которыми столкнулась молодая пара.

Строгая семья итальянца не смирилась с тем, что юноша выбрал в спутницы жизни темнокожую американку, и влюбленные были вынуждены уехать в Лос-Анжелес и начать все с нуля. Когда она неожиданно теряет его из-за болезни, ей предстоит пережить горе и вырастить их дочь.

О дате выхода картины не сообщается.