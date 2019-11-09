Дата выхода 7 части "Паранормального явления" уже известна

Новости культуры:Студия Paramount сообщила о том, когда выйдет очередной фильм из серии "Паранормальное явление".

Стало известно, что седьмой фильм ужасов из цикла "Паранормальное явление" выйдет в марте 2021 года. Пока не получивший названия проект был анонсирован главой Paramount Джимом Янопулосом еще в июне по ходу своей презентации в рамках CineEurope в Барселоне. Информации о сюжете, а также актерском составе грядущего фильма пока нет.

Франшиза "Паранормальное явление" была запущена в 2007 году, когда на экраны вышел одноименный фильм Орена Пели. Картина представляет собой микробюджетный ужастик о молодой паре, которая перебирается в свое новое жилище, расположенное в Сан-Диего. Впоследствии они становятся жертвами демона, который обитает в стенах зловещего дома.

Снятый всего за неделю при бюджете в $15 тыс., в мировом прокате "Паранормальное явление" заработал свыше $193 млн, став самым прибыльным фильмом в истории.

Последующие части франшизы также собрали в прокате большие деньги - правда, показатели последних двух фильмов оказались куда менее скромными. Значит ли это, что "Паранормальное явление" себя исчерпало? Ответ на этот вопрос может дать именно предстоящая картина.