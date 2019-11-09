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Суббота, 09.11.2019
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Дата выхода 7 части "Паранормального явления" уже известна
Дата выхода 7 части "Паранормального явления" уже известна

Дата выхода 7 части "Паранормального явления" уже известна

Дата выхода 7 части "Паранормального явления" уже известна
15:45 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры:Студия Paramount сообщила о том, когда выйдет очередной фильм из серии "Паранормальное явление".

Стало известно, что седьмой фильм ужасов из цикла "Паранормальное явление" выйдет в марте 2021 года. Пока не получивший названия проект был анонсирован главой Paramount Джимом Янопулосом еще в июне по ходу своей презентации в рамках CineEurope в Барселоне. Информации о сюжете, а также актерском составе грядущего фильма пока нет.

Франшиза "Паранормальное явление" была запущена в 2007 году, когда на экраны вышел одноименный фильм Орена Пели. Картина представляет собой микробюджетный ужастик о молодой паре, которая перебирается в свое новое жилище, расположенное в Сан-Диего. Впоследствии они становятся жертвами демона, который обитает в стенах зловещего дома.

Снятый всего за неделю при бюджете в $15 тыс., в мировом прокате "Паранормальное явление" заработал свыше $193 млн, став самым прибыльным фильмом в истории.

 
 
 
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Sleep tight. Have a #Halloween movie marathon with Paranormal Activity and @petsematarymovie. Link in bio.

Публикация от Paranormal Activity (@paranormalmovie)

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Последующие части франшизы также собрали в прокате большие деньги - правда, показатели последних двух фильмов оказались куда менее скромными. Значит ли это, что "Паранормальное явление" себя исчерпало? Ответ на этот вопрос может дать именно предстоящая картина.

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Ужасы, Паранормальное явление, Дата выхода, 7 часть.
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