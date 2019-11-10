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Погибший в 1955 году "Бунтарь" появится в новом фильме

Погибший в 1955 году "Бунтарь" появится в новом фильме
09:34 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Twitter

Новости культуры:Актер, который 64 года назад, получил роль в новом фильме.

Джеймс Дин, поп-икона 1950-х годов и один из самых известных молодых актеров того времени, трагически погиб в 1955 году. Уже после своей смерти Дин, прославившийся фильмами "К востоку от рая" и "Бунтарь без причины", получил премию "Золотой Глобус" и дважды номинировался на "Оскар". А теперь, вполне вероятно, посмертно сыграет еще одну роль — всего лишь седьмую в своей карьере.

Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Конечно, на экране появится не сам Дин и не его мумия: облик актера воспроизведут при помощи компьютерной графики, а озвучит его другой актер, чьи интонации напоминают голос Дина. Сгенерированный образ актера появится на экранах в фильме "В поисках Джека" — адаптации романа Гарета Крокера о собаках, которые были брошены во Вьетнаме в разгар боевых действий. "Компьютерный Джеймс Дин" исполнит роль солдата Рогана, одного из второстепенных персонажей.

По словам Антона Эрнста, одного из режиссеров "В поисках Джека", никто из живых актеров попросту не способен воплотить этот образ лучше. "Мы повсюду искали идеального исполнителя, чтобы сыграть Рогана, который проходит через сложную эволюцию [по ходу сюжета]. После месяцев безрезультатного поиска мы остановились на Дине", — объясняет Эрнст.

Права на использование образа погибшего актера были приобретены у семьи Дина компанией Magic City Films. "Мы очень гордимся тем, что его семья поддерживает нас и сделаем все возможное, чтобы его наследие как одной из самых великих кинозвезд никак не пострадало", — заверяет Антон Эрнст поклонников Джеймса Дина.

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Съемки "В поисках Джека" начнутся уже в этом месяце. Выход фильма на экраны запланирован на 2020 год. Кроме Дина, все остальные роли исполнят живые актеры. Создатели "В поисках Джека" уверены, что технология CGI, которую используют для оживления Дина на экране, вскоре может быть "опробована" и на других известных фигурах. "Это открывает совершенно новые возможности для многих наших клиентов, которые больше не с нами", — говорит Марк Розлер, генеральный директор компании CMG Worldwide, которая представляет интересы семьи Джеймса Дина и многих других ныне покойных кинозвезд.

Возможность применения таких "технологий оживления" не всем по душе. В частности, против подобной практики выступила Зельда Уильямс — дочь актера Робина Уильямса, который совершил суицид в 2014 году, и Крис Эванс, играющий роль Капитана Америки в экранизациях комиксов Marvel.

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Фильм, Актер, Джеймс Дин, Компьютерная графика, Американский актер.
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