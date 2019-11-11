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Фильм "Джокер" стал самым прибыльным комиксом

Фильм "Джокер" стал самым прибыльным комиксом
14:24 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Фильм «Джокер» режиссера Тодда Филлипса стал самым кассовым фильмом, снятым по мотивам комиксов.

Киноленту "Джокер" (Joker) режиссера Тодда Филлипса, которую номинировали на премию Оскар-2020, признали самым кассовым фильмом, снятым по мотивам комиксов.

Об этом сообщает издание Forbes. После шести недель в прокате кинолента "Джокер" собрала около 957 миллионов долларов.

Такая сумма, как известно, уже в 15,3 раза превышает бюджет ленты. Таким образом "Джокер" стал самым кассовым фильмом в истории, который сняли по комиксу. 

 
 
 
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Публикация от Joker Movie (@jokermovie)

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Добавим, что в первый уик-энд "Джокер" собрал самые кассовые сборы Нашумевший фильм “Джокер” установил рекорд в американском прокате: детали (93,5 миллиона долларов), побив рекорд "Венома". Кинолента завоевала главный приз Венецианского кинофестиваля и поборется за Оскар в нескольких номинациях.

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Фильмы, Комиксы, Кино, Смотреть, Джокер.
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