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Это "Диагноз": о Супрун снимут фильм, уже можно посмотреть трейлер (Видео)

Это "Диагноз": о Супрун снимут фильм, уже можно посмотреть трейлер (Видео)
20:07 Сегодня Телеграф 24tv Фото: Фейсбук

Новости культуры:Фильм "Диагноз" должен появиться на экранах уже через несколько месяцев.

На своей странице в Facebook Ульяна Супрун представила трейлер документального фильма "Диагноз", рассказывающий о пути Минздрава к реализации медицинской реформы.

Команда документалистов из студии Babylon'13 в течение трех лет наблюдала за работой Министерства здравоохранения по стороны и следила за изменениями медицины в Украине.

Ульяна Супрун добавила, что Гиппократа отремонтировали и разместили на входе министерства, где он стоит и поныне.

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Ульяна Супрун стала главой Минздрава 1 августа 2016 года. За все время своего пребывания на этом посту она сделала немало: начала медицинскую реформу, а также сумела реформировать финансирование системы здравоохранения и развитие системы общественного здоровья.

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Фильм, Диагноз, Трейлер, Ульяна Супрун.
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