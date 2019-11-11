Это "Диагноз": о Супрун снимут фильм, уже можно посмотреть трейлер (Видео)

Новости культуры:Фильм "Диагноз" должен появиться на экранах уже через несколько месяцев.

На своей странице в Facebook Ульяна Супрун представила трейлер документального фильма "Диагноз", рассказывающий о пути Минздрава к реализации медицинской реформы.

Команда документалистов из студии Babylon'13 в течение трех лет наблюдала за работой Министерства здравоохранения по стороны и следила за изменениями медицины в Украине.

Ульяна Супрун добавила, что Гиппократа отремонтировали и разместили на входе министерства, где он стоит и поныне.

Ульяна Супрун стала главой Минздрава 1 августа 2016 года. За все время своего пребывания на этом посту она сделала немало: начала медицинскую реформу, а также сумела реформировать финансирование системы здравоохранения и развитие системы общественного здоровья.