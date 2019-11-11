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Опубликован новый тизер 3 сезона сериала "Мир Дикого Запада" (Видео)

Опубликован новый тизер 3 сезона сериала "Мир Дикого Запада" (Видео)
22:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости культуры:НВО вскоре представит новые эпизоды популярного телесериала.

Новый официальный тизер третьего сезона опубликовали представители телеканала HBO на своем YouTube-канале.

В сюжет сериала положена история парка развлечений, где роботов невозможно отличить от людей, однако их особенность в том, что присущая им память позволяет делать все, что для обычных людей невозможно.

События в третьем сезоне будут развиваться вне жестокого парка, а в центре сюжета появится новый герой, которого сыграет звезда сериала "Во все тяжкие" Аарон Пол. Коллегой по съемочной площадке станет Венсан Кассель, который сыграет главного злодея.

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"Мир запутанный, сложный и грязный. Но жизнь не должна быть такой. Но будущим будете управлять вы, и мы знаем вас. Incite другая", – говорится в тизере.

Премьера третьего сезона состоится в первой половине 2020 года.

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HBO, Видео, Трейлер, Тизер, 3 сезон, Мир Дикого Запада.
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