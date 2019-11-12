Появились подробности о фильме "Вавилон" от режиссера "Ла-Ла Ленда"

Новости культуры:Фильм выйдет в мировой прокат 7 января 2022 года.

Кинокомпания Paramount Pictures получила права на следующий художественный фильм оскароносного режиссера Дэмьен Шазелла ("Ла-Ла Ленд"), который называется "Вавилон". Как сообщает Variety, конкурентом Paramount была компания Lionsgate.

Также стало известно, что фильм выйдет в мировой прокат 7 января 2022 года.

Детали сюжета пока не раскрываются, но известно, что действие картины будет происходить в Лос-Анджелесе 1920-х годов, во время перехода от немого кино к звуковому.

На главные роли рассматриваются Эмма Стоун и Брэд Питт. Предположительно Стоун может сыграть актрису Клару Боу, а Питт — вымышленного актера, которому сложно приспособиться к новому формату кино.

Производством "Вавилона" займутся Оливия Хэмилтон ("Ла-Ла Ленд"), Марк Э. Платт ("Драйв") и продюсеры Мэтт Плуфф и Тоби Магуайр.

Напомним, в 2017 году "Ла-Ла Ленд" выиграл шесть премий "Оскар", в том числе в номинации "Лучший режиссер".