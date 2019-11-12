Сериал "Титаны" от DC продлили на третий сезон (Видео)

Как передает TVLine, DC Entertainment и Warner Bros. решили продолжить супергеройский сериал "Титаны" на третий сезон. При этом второй сезон выходит в эфир прямо сейчас — новые эпизоды появляются каждую пятницу на тематическом сервисе DC Universe.
В текущем сезоне главные герои — Дик Грейсон, Рэйчел Рот/Рэйвен, Кори Андерс/Старфайр, Гар Логан/Бист-бой, Хэнк Холл/Ястреб, Дон Грэйнджер/Голубь, Донна Трой/Чудо-девушка и Джейсон Тодд/Робин — объединились в новую команду, чтобы противостоять своему непримиримому врагу в лице суперзлодея Детстроука.
Ранее стало известно, что продолжение также получит другой проект из вселенной DC, повествующий о команде супергероев, — речь о телешоу "Роковой патруль". Кроме того, с 29 ноября на DC Universe начнет выходить анимационный сериал для взрослых "Харли Квинн", заглавную героиню которого озвучит Кейли Куоко, звезда ситкома "Теория большого взрыва".
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The #DCUTITANS are just getting started. Season 3 coming in 2020.
Среди предстоящих проектов DC значится также сериал Stargirl, ведущую роль в нем исполнит Брэк Бэссинджер. Выход этого телешоу намечен на начало 2020 года.
Впрочем, не все проекты DС оказываются успешными и получают продолжение. Так, в июне стало известно, что "Болотная тварь" ограничится всего лишь одним сезоном — решение было принято менее чем через неделю после премьеры сериала.