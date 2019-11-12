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Сериал "Титаны" от DC продлили на третий сезон (Видео)
Сериал "Титаны" от DC продлили на третий сезон (Видео)

Сериал "Титаны" от DC продлили на третий сезон (Видео)

Сериал "Титаны" от DC продлили на третий сезон (Видео)
14:27 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: popcornnews.ru

Новости культуры:Премьера третьего сезона намечена на осень 2020 года.

Как передает TVLine, DC Entertainment и Warner Bros. решили продолжить супергеройский сериал "Титаны" на третий сезон. При этом второй сезон выходит в эфир прямо сейчас — новые эпизоды появляются каждую пятницу на тематическом сервисе DC Universe.

В текущем сезоне главные герои — Дик Грейсон, Рэйчел Рот/Рэйвен, Кори Андерс/Старфайр, Гар Логан/Бист-бой, Хэнк Холл/Ястреб, Дон Грэйнджер/Голубь, Донна Трой/Чудо-девушка и Джейсон Тодд/Робин — объединились в новую команду, чтобы противостоять своему непримиримому врагу в лице суперзлодея Детстроука.

Ранее стало известно, что продолжение также получит другой проект из вселенной DC, повествующий о команде супергероев, — речь о телешоу "Роковой патруль". Кроме того, с 29 ноября на DC Universe начнет выходить анимационный сериал для взрослых "Харли Квинн", заглавную героиню которого озвучит Кейли Куоко, звезда ситкома "Теория большого взрыва". 

 
 
 
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The #DCUTITANS are just getting started. Season 3 coming in 2020.

Публикация от TITANS (@dcutitans)

 

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Среди предстоящих проектов DC значится также сериал Stargirl, ведущую роль в нем исполнит Брэк Бэссинджер. Выход этого телешоу намечен на начало 2020 года.

Впрочем, не все проекты DС оказываются успешными и получают продолжение. Так, в июне стало известно, что "Болотная тварь" ограничится всего лишь одним сезоном — решение было принято менее чем через неделю после премьеры сериала.

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