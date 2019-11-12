Новый сезон драматического сериала "Ты" от Netflix выйдет уже в этом году (Видео)

Новости культуры:Авторы пообещали, что продолжение триллера получится более жестоким, кровавым и жутким.

Стала известна дата выхода второго сезона драматического сериала с элементами триллера "Ты", который рассказывает о серийном убийце Джо Голдберге.

Как сообщил в Twitter исполнитель главной роли Пенн Бэджли, премьера состоится на Netflix 26 декабря этого года. Актер также опубликовал тизер продолжения.

Во втором сезона убийца Джо Голдберг, который работал менеджером в книжном магазине, переезжает из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, и авторы пообещали, что продолжение получится более жестоким, кровавым и жутким.

Премьера первого сезона состоялась на канале Lifetime 9 сентября 2018 года. 27 июля 2018 года телеканал продлил телесериал на второй сезон, который впоследствии переехал на Netflix.

Ready for a fresh start. You S2 December 26. pic.twitter.com/gVT9lG6thn — (@PennBadgley) 11 ноября 2019 г.

Когда успешный менеджер книжного магазина встречает талантливую начинающую писательницу, для него становится ясно, что ради нее он готов на все. Используя соцсети, он узнает мельчайшие подробности о жизни девушки, чтобы подобраться к ней как можно ближе. Милая влюбленность перерастает в опасную одержимость. Парень готов тихо и методично устранить любое препятствие на пути к своей цели, даже если это препятствие — человек.