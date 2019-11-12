Леденящие душу: культовые хорроры, которые должен посмотреть каждый (Фото)

1 В современности сложно отыскать такие картины, что действительно пугали бы нас своей историей, сюжетом или хотя бы визуальными эффектами. Для этого мы собрали для вас перечень старых (и не очень) картин, что действительно вселяют чувство глубокого ужаса. Другие (2001) - сцена с платьем Знатоки фильмов о призраках скажут, что у "Других" было всё необходимое для классического кино о них: мрачный, готической особняк с историей безвременных смертей, девушка в беде, изобилие тумана и кладбище, которое удобно расположилось на территории поместья. Настоящей загадкой остаётся то, почему этот фильм настолько сильно выделяется среди других и имеет над ними определённое преимущество. Быть может, дело в загадках, которые нервируют с самого начала, или в истории языческих верований о смерти и загробной жизни. С интересным сценарием и отличной актёрской игрой ощущения от этого фильма только улучшались, в каких-то моментах достигая своего пика. И, конечно же, самой мрачной и пугающей из них была сцена с подвенечным платьем, которая надолго закрепила эту ленту в списке самых пугающих и интересных.

2 Голова-ластик (1977) - буквально каждая секунда Пожалуй, это единственная картина в топе, которая включает не какую-то конкретную сцену, а полностью всю ленту в целом. И это точно тот фильм, который не захочется смотреть во второй раз. Автор сценария и режиссер Дэвид Линч создал достаточно странный сюжет и любопытных персонажей: парня, у которого весьма странные соседи, незнакомую девушку, которую преследует изверг, мать этой самой девушки, странную загадку, которую стоит разгадать, жутко мутировавшего младенца со странными потребностями и способностями, и самого странного из них - квартирный радиатор. Практически каждая секунда этого фильма пропитана сюрреалистическими образами весьма неприятной природы. Даже диалоги сюрреалистичны, а музыка и звуковые эффекты вызывают чувство дезориентированности. В целом, этот фильм представляет собой один из худших кошмаров, которые вы точно не захотите увидеть во сне.

3 Белый шум (2004) - изображения на экране телевизора Многие зрители по достоинству оценили послание фильма "Белый шум", в котором говорилось, что расследование определенных паранормальных явлений, какими бы увлекательными и интересными они не казались, требуют особой осторожности и мер защиты, дабы защитить себя от их физического и психологического влияния. Когда главный герой фильма Джонатан Риверс (Майкл Китон) из лучших побуждений начинает исследовать феномен "белого шума", он занимается этим, не используя ни одного проверенного временем средства психологической защиты. На самом деле Джонатана вряд ли можно назвать научным исследователем, ведь в какой-то момент он так увлекается изучением этого явления, что буквально становится похожим на наркомана. В конце концов, он оказывается втянут в тайное преступление, и понимает весь злой замысел слишком поздно, осознавая, что столкнулся со злыми силами, которые испытывают настоящие удовольствие, обманывая простых смертных и влезая им в голову. Изначально эти "силы" маскируются под лица давно умерших людей. Но по мере развития сюжета они становятся всё смелее и злее, и хоть персонажи фильма не всегда осознают, что они рядом, они оставляют весьма очевидные подсказки. Наиболее убедительными и пугающими среди них являются так называемые "записи", которые воспроизводятся по телевизору, когда персонажи находятся вне комнаты. Неожиданный, весьма провоцирующий и убедительный страх!

4 Князь тьмы (1987) - пугающий голос во сне Этот фильм, снятый и написанный сценаристом и режиссером Джоном Карпентером о славе праздника Хэллоуин, был весьма долгожданным в жанре ужасов. Однако его бюджет оказался рекордно низким, кровавые эффекты были порой весьма нелепыми и забавными, а их аргументация часто ставила зрителя в тупик, вынуждая думать, что этот фильм не совсем об антихристе, а скорее о классических зомби. Однако у фильма всё ещё были довольно неплохие визуальные эффекты, талантливые артисты в лице Дональда Плезенса, недооценённого Джеймисона Паркера и потрясающей Элис Купер. Что ещё более важно, так это то, что у фильма был довольно оригинальный и пугающий звуковой эффект - голос во сне. То, что пугало зрителей больше всего - это даже не эффекты и не осознание того факта, чьим на самом деле был этот голос, а то, где и когда он появлялся, тем самым вынуждая некоторых людей буквально потерять сон на долгие дни.

5 Страж (1977) - появление легиона проклятых "Страж" был экранизацией одного из наиболее жестоких и тревожных ужасов своего времени. Однако, как это часто бывает, во время сравнения с книгой он буквально казался более бледным. За исключением одной сцены, которая многих повергла в шок, а именно - появление легиона проклятых. Сложно сказать, что именно в этой сцене вызывает леденящее чувство ужаса, поскольку на сегодня такие замечания будут, скорее всего, неполиткорректными. Однако тот, кто видел её хотя бы раз, знает, что эта сцена буквально пронзала ярким чувством ужаса насквозь. В частности, она впечатляла даже тех, кто читал роман Джеффри Конвица "Страж", и кто после этого остался под большим впечатлением.

6 Сияние (1980) - встреча Дэнни с близнецами Всякий раз, когда речь заходит об экранизации книги "Сияние", то стоит рассматривать именно экранизацию от Стенли Кубрика, а не так называемый мини-сериал, который курировал непосредственно сам Стивен Кинг. Если оставить в стороне художественное и творческое видение Стивена, называя "Сияние" одним из лучших романов за всё время, что он творил, стоит признать, что мини-сериал оказался оглушительно провальным. Это был местами очень обидный, сентиментальный рассказ о семье и любви с темой искупления грехов, которая буквально задушила основные мотивы в книге, что и цепляли больше всего. И, как это часто бывает, экранизация редко может передать то всепоглощающее чувство ужаса, которое испытываешь, читая страницы любимого романа, и Кинг доказал это с помощью своего мини-сериала. И многие зрители никогда не смогут понять, зачем он тщательно старался отбелить изначально грубый, жесткий и саркастический сценарий, написанный в классическом литературном стиле Кинга, что и сделал его знаменитым, ради скучной, унылой и буквально "никакой" сказки о морали. Но даже когда адаптация Кубрика стала огромным разочарованием для Кинга, фанаты, наконец, пришли в восторг. Хотя бы по одной причине: фильм действительно чертовски страшный. И одним из самых пугающих моментов по версии многих зрителей стала сцена, где Дэнни впервые встречает близнецов. Конечно же, они выглядели вполне мило и нормально. Буквально две-три секунды, пока Дэнни не понял, что они вовсе не те милые девочки, которыми хотят казаться. Они были полны сюрреализма, какой-то исковерканной невинности и абсолютно полностью владели своим коридором, вызывая мурашки и мороз по коже.

7 Призрак дома на холме (1963) - стук стен Этот фильм был первой адаптацией одного из самых крутых романов в стиле ужасов, написанных Ширли Джексоном и попавших в список самых выдающихся книг своего времени. Выпущенный в 1963 году, он довольно точно передавал события из книги, хоть и режиссер Роберт Уайз, казалось, так и не смог передать всю атмосферу и глубину ужаса, которые создал автор романа. Тем не менее, он преуспел в том, чтобы вывести зрителей из состояния покоя и равновесия при помощи частого и неожиданного стука в стенах. С тех пор многие режиссеры пытались подражать и даже копировать этот приём в дальнейшем, однако все они потерпели поражение. Потому что эта история - настоящий, чистый ужас, разрушающий психику человека даже на экране.

8 Огонь в небе (1993) - инопланетные эксперименты над людьми Многие фильмы до этого уже затрагивали тему похищений людей инопланетянами, но ни один из них не имел такой успех и не создавал такое стойкое чувство ужаса, как этот. Основанный на реальных жизненных событиях, "Огонь в небе" приводил зрителей в настоящую камеру пыток, где человечество ничего не значило и равнялось нулю, а научное и медицинское любопытство инопланетян служат весьма бессердечному и жестокому интересу. На такие моменты страшно смотреть и довольно сложно выбросить их из головы, даже когда на экране уже появились титры, однако этот фильм был и остаётся классикой ужасов, которые не стоит смотреть в одиночку.

9 Шестое чувство (1999) - неожиданные появления призраков По мнению многих зрителей и даже критиков, "Шестое чувство" - один из самых успешных, пугающих и невероятных фильмов ужасов, которые приятно смотреть. Оригинальные локации, напряженный сценарий, потрясающие визуальные эффекты и первоклассная игра актёров, среди которых много современных звёзд - всё это сделало его ужастиком номер один в начале нулевых. И, конечно же, не стоит забывать о неожиданной и абсолютно непредсказуемой концовке. Стоит отдать должное и компонентам ужаса, которые присутствовали на протяжении всего фильма. Многих зрителей неожиданные появления признаков в самых разных местах заставляли вздрагивать и покрываться холодным потом. Иногда подозрительно тихие, иногда злые, они вызывали чувство иррационального ужаса, а потому не удивительно, что и по сей день этот фильм считается самым увлекательным и популярным среди любителей лент пострашнее.

10 Изгоняющий Дьявола (1973) - Риган спускается по лестнице вверх ногами Первая экранизация этого фильма была на самом деле больше театральной постановкой, и лишь спустя время мир увидела режиссёрская, полная версия, в которой появилась эта сцена. И если ранее мы говорили о сцене, где Риган одним поворотом головы вызывала желание скорее выйти из комнаты и забыть эту картинку, то в режиссерской версии мы могли оценить нечто более ужасное. А именно - сцену, где девочка спускается по лестнице в не совсем правильной и реальной позе, которую сегодня повсеместно используют многие режиссеры фильмов ужасов. Весь ужас заключался не только в этом кадре спуска, но и в том, что ничего не предвещало подобного. Это был один из наиболее спокойных моментов в фильме, когда мы настроились смотреть, как несчастная мать старается выкроить для себя минутку покоя. Однако стоит ей только обернуться - как Риган спускается по лестнице вверх ногами, выглядя при этом, как какая-то мутировавшая и совсем не хорошая версия Человека-Паука, что вызвало восторг и одновременно ужас у всех зрителей.

11 Человек-мотылек (2002) - голос по телефону Несмотря на откровенные исторические неточности, "Человек-мотылёк" - один из наиболее пугающих фильмов ужасов, которые цепляют чувством неизвестности, вдохновленные реальными событиями. В нём присутствует постоянно растущее чувство тревоги, идеально подходящее для сюжета, а также удивительно реалистичные диалоги и потрясающая актёрская игра. Особенно зрители выделили игру Ричарда Гира, который, как правило, слишком поглощён собой, однако в этом фильме сыграл лучше, чем от него ожидали. В любом случае, этот фильм был достаточно завораживающим, затягивающим в пучины своих событий. Что действительно сделало этот фильм по-настоящему пугающим, так это то, что все персонажи кажутся здесь серьёзными и солидными, крайне обычными людьми, при этом сама история полностью окутана тайной. Даже ближе к концу фильма зрители всё ещё задавались вопросом, что же на самом деле происходит на экране. Исходили ли все тревожные видения и загадочные откровения от сверхъестественных сил - ангелов, демонов, умерших людей или даже пришельцев, или, быть может, от человека или отдельно взятой группы лиц вне пространства и времени, которых мы никогда не сможем понять? Самой тревожной составляющей фильма были телефонные звонки и сообщения от мистического лица - Индрида Коулда. Голос не только было тревожно слышать, но и научный анализ, связанный с оценкой его источника, лишь усиливал тайну вокруг него и беспокойство зрителя.