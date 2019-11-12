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Представлен эффектный постер фильма "Віддана" по роману Софии Андрухович (Фото)

Представлен эффектный постер фильма "Віддана" по роману Софии Андрухович (Фото)
16:48 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Картина выйдет в украинский прокат 16 января 2020 года.

После презентации первого трейлера опубликован официальный постер романтично-фантазийной ленты "Віддана" режиссера Кристины Сиволап, которая выйдет в украинский прокат 16 января 2020 года.

Фильм является экранизацией романа-бестселлера Софии Андрухович "Феликс Австрия".

События фильма разворачиваются в Станиславе (ныне Ивано-Франковск) конца XIX - начала ХХ века, когда город был частью Австро-Венгерской империи. На фоне Прекрасной эпохи разворачивается сложная история двух молодых женщин, служанки Стефании и барышни Адели, чьи судьбы переплелись в неразрывной связи любви, ревности, двойных смыслов и тайн.

Главные роли сыграли Марианна Янушевич ("Город 44"), Алеся Романова ("Школа"), Роман Луцкий ("Сторожевая застава").

Специально для эпизода с танцовщицей была приглашена прима-балерина Екатерина Кухар. Она без дублеров выполнила сложный постановочно-танцевальный трюк.

 
 
 
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Публикация от (@viddana.movie)  

Появился первый трейлер украинской исторической драмы "Преданная" (Видео)

Постер знакомит нас с главными героинями истории — украинкой Стефанией (Марианна Янушевич), от имени которой ведется повествование, и панночкой Адель Ангер (Алеся Романова) — наполовину полькой, наполовину немкой. Цвет одежды и волос, украшения и даже поза — все в постере подчеркивает максимальную противоположность образов главных героинь и центральный конфликт, происходящий между ними в фильме.

Визуальный стиль постера основан на первом концепт-постере, который ранее создала талантливая художница и иллюстратор Светлана Дорошева. Также в постере ощутимо влияние чешского художника Альфонса Мухи, который считается одним из самых ярких представителей ар-нуво.

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Фильм, Трейлер, Постеры, Украинский кинематограф, София Андрухович, Первый трейлер, Преданная.
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