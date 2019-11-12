Дебют в кино: актриса Джейми Лоусон сыграет в "Бэтмене" Мэтта Ривза

Новости культуры:Для Лоусон, ранее игравшей только в театре, это будет дебют в кино.

Выпускница Джульярдской школы, одного из крупнейших американских высших учебных заведений в области искусства и музыки, Джейми Лоусон присоединилась к актерскому составу нового фильма "Бэтмен" Мэтта Ривза, выход которого запланирован на 2021 год.

Как сообщает Collider, она сыграет очень важную роль в картине, однако какую именно, пока не разглашается. Для Лоусон, ранее игравшей только в театре, это будет дебют в кино.

О сюжете предстоящей картины известно очень мало. События развернутся в 90-е годы. Фильм покажет Брюса Уэйна в зрелые годы.

Напомним, британский актер Роберт Паттинсон, известный по роли в вампирской саге "Сумерки", официально назначен на роль следующего Бэтмена. Женщину-кошку в новом "Бэтмене" сыграет Зои Кравиц.

Кроме того, к актерскому составу присоединился актер Пол Дан. А Джеффри Райт утвержден на роль комиссара полиции.