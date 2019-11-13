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Эмилия Кларк предложила себя на роль Джеймса Бонда
Эмилия Кларк предложила себя на роль Джеймса Бонда

Эмилия Кларк предложила себя на роль Джеймса Бонда

Эмилия Кларк предложила себя на роль Джеймса Бонда
08:41 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Эмилия Кларк призналась, что она является большой поклонницей фильмов о Джеймсе Бонде и сочла бы за честь, если бы ей выпала возможность стать первой женщиной в образе прославленного суперагента.

Звезда "Игры престолов" и предстоящей мелодрамы "Рождество на двоих" не прочь перевоплотиться в агента 007.

Напомним, 25-й фильм франшизы "Не время умирать" станет для актера Дэниела Крэйга последним в роли Бонда, в связи с чем ходят упорные слухи, что следующим агентом 007 может стать женский персонаж.

На вопрос о том, хотела бы она сыграть ведущую роль в "бондиане", Эмилия ответила:

Да! Разумеется! Чертовски как хотела бы! Джеймс Бонд — одна из тех франшиз, которая всегда смотрится классно. Даже если намеренно снять самый дрянной фильме о Бонде, то он все равно получится впечатляющим.

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Впрочем, Дэниел Крэйг официально еще не снял с себя "полномочий" Джеймса Бонда, тогда как слухи остаются слухами. Съемки "Не время умирать" подошли к концу, так что фильм уже находится на пути в кинотеатры.

Что до Эмилии Кларк, то ее новый фильм под названием "Рождество на двоих" зрители смогут посмотреть уже с 5 декабря. В этой картине Кларк исполнила роль Кейт, молодой, но ни на что не надеющейся девушки, которая работает в магазине рождественских товаров. Жизнь Кейт меняется, когда она встречает милого парня по имени Том (Генри Голдинг).

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Фильмы, Кино, Актриса, Знаменитость, Агент 007, Эмилия Кларк, Роль в фильме.
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