Эмилия Кларк предложила себя на роль Джеймса Бонда

Новости культуры:Эмилия Кларк призналась, что она является большой поклонницей фильмов о Джеймсе Бонде и сочла бы за честь, если бы ей выпала возможность стать первой женщиной в образе прославленного суперагента.

Звезда "Игры престолов" и предстоящей мелодрамы "Рождество на двоих" не прочь перевоплотиться в агента 007.

Напомним, 25-й фильм франшизы "Не время умирать" станет для актера Дэниела Крэйга последним в роли Бонда, в связи с чем ходят упорные слухи, что следующим агентом 007 может стать женский персонаж.

На вопрос о том, хотела бы она сыграть ведущую роль в "бондиане", Эмилия ответила:

Да! Разумеется! Чертовски как хотела бы! Джеймс Бонд — одна из тех франшиз, которая всегда смотрится классно. Даже если намеренно снять самый дрянной фильме о Бонде, то он все равно получится впечатляющим.

Впрочем, Дэниел Крэйг официально еще не снял с себя "полномочий" Джеймса Бонда, тогда как слухи остаются слухами. Съемки "Не время умирать" подошли к концу, так что фильм уже находится на пути в кинотеатры.

Что до Эмилии Кларк, то ее новый фильм под названием "Рождество на двоих" зрители смогут посмотреть уже с 5 декабря. В этой картине Кларк исполнила роль Кейт, молодой, но ни на что не надеющейся девушки, которая работает в магазине рождественских товаров. Жизнь Кейт меняется, когда она встречает милого парня по имени Том (Генри Голдинг).